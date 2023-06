Tunisie – MJS : Réhabilitation de SOTUTOUR et développement du sport

L’état d’avancement des travaux et des projets programmés a été au centre d’une séance de travail tenue lundi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a souligné la nécessité d’accélérer le rythme des travaux afin de les achever dans les délais impartis.

La réunion a permis de passer en revue l’état d’avancement de réhabilitation de la Société Tunisienne du Tourisme des Jeunes “Sotutour”, avec ses deux composantes, l’Hôtel la Baie de Soleil et le village de vacances de Borj Cédria, et ce à travers une convention de partenariat conclue avec la Direction Générale de la Jeunesse.

Les participants ont également discuté de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur du sport et de l’éducation physique, qui repose sur la promotion de la pratique des activités physiques, la numérisation des structures sportives, le développement des infrastructures, le soutien de l’élite sportive, la lutte contre la violence dans les stades et le truquage des matches, outre la révision des programmes éducatifs et pédagogiques dans le secteur de l’éducation physique.

Les discussions ont également porté sur les principaux points du programme Sport et Santé, en coordination avec les parties concernées, dont le ministère de la Santé, le projet pilote visant à faire du sport un élément essentiel de développement sociétal, sanitaire et économique, ainsi que la réalité de l’exploitation des installations sportives, les solutions proposées pour surmonter les problèmes en suspens et la préparation d’une conférence nationale sur la gouvernance dans l’exploitation et l’entretien des infrastructures sportives.

Le suivi de grands chantiers du moment a aussi été abordé au cours de cette réunion, notamment les travaux d’aménagement du stade olympique d’El Menzeh qui ont atteint le stade du dépôt des offres pour les travaux d’électricité, les travaux du stade de Sousse qui en sont à l’étape des études relatives à l’installation des chaises, ainsi que l’extension du stade Mhiri de Sfax et l’aménagement de la piscine du Belvédère.