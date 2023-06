SUNREF Tunisie, projet financé par l’Agence Française de Développement et l’Union européenne pour la finance verte, invite la presse et les institutions médiatiques en Tunisie à couvrir, le 13 juin 2023 à l’hôtel Africa Jade (Korba), son événement Bilan et Perspectives.

Seront présents : Mme. Leila Chikhaoui, Ministre de l’Environnement, le Ministère de l’Industrie, des Mines et des Energies Renouvelables (à confirmer), Son Excellence M. André Parant, Ambassadeur de France en Tunisie, ainsi que des représentants des Partenaires techniques et financiers, des entreprises, des banques et des autorités publiques.

« Sunref a apporté une contribution extrêmement intéressante au niveau de tous les intervenants de l’environnement et de la dépollution », annonce Samir Meddeb, Expert en Environnement, représentant de l’Assistance technique emmenée par Expertise France.

Le programme SUNREF en partenariat avec l’Agence nationale pour la maitrise de l’énergie (ANME), l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE);la BH Bank, l’UIB, l’Amen Bank et l’UBCI valorisera ses résultats, échangera autour de ses bonnes pratiques et capitalisera sur ses projets phares bénéficiaires du label de la finance verte en Tunisie.

« Expertise France, grâce au label finance verte de l’AFD et avec l’appui de l’Union européenne, accompagne la Tunisie dans sa transition énergétique. Nous croyons à l’utilité pratique de mobiliser pour cet accompagnement des acteurs privés, publics, étatiques et régionaux, et de partager l’expérience des acteurs de cet écosystème » déclare Nicolas Chenet, Directeur développement durable d’Expertise France.

Le mouvement de fond sur la finance verte en Tunisie, lancé par le programme SUNREF, a accompagné la transition énergétique, le développement du marché de la finance verte via la stimulation des investissements verts, l’incitation des banques au financement de projets verts et le renforcement des capacités des principaux acteurs du secteur. Grâce au programme SUNREF Tunisie, 43 projets ont bénéficié d’un financement bancaire bonifié ainsi que d’un accompagnement technique et d’une subvention de 15% du montant de leur crédit entre 2018 et 2023 : le montant total des prêts mobilisés est de 37 191 318 €, l’estimation en énergies vertes produites est de 68 421 MW alors que 133 645 T de rejets CO2 ont été évitées.

En mai 2023, les bénéficiaires du label SUNREF en Tunisie sont répartis comme suit : 11 projets financés par Amen Bank, 4 projets financés par la BH Bank, 11 projets financés par l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI) et 17 projets financés par l’Union International des Banques (UIB).

A propos de SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance)

SUNREF a pour objectif de promouvoir, dans les pays en développement, les investissements des entreprises en faveur de la maîtrise de l’énergie et d’une gestion durable des ressources naturelles, par l’intermédiaire de prêts accordés à des banques partenaires.

Ce programme innovant vise à accompagner la transition des pays en développement vers une croissance verte, en permettant notamment aux entreprises, selon certains critères d’éligibilité, de bénéficier de prêts à des conditions incitatives pour le financement de projets de performance environnementale, d’efficacité énergétique, ou encore, favorisant le recours aux énergies renouvelables.

A propos du Groupe AFD

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation ; de sa filiale Proparco, dédiée au financement et à l’accompagnement du secteur privé ; et d’Expertise France, agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions nécessaires pour un monde plus juste et résilient.

C’est avec et pour les populations que nous construisons en lien avec nos partenaires des solutions partagées dans plus de 150 pays, ainsi que dans 11 départements et territoires ultramarins français. Notre objectif ? Concilier développement économique et préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 800 projets sur le terrain, contribuant ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.

Plus d’infos : https://www.afd.fr/fr

A propos de l’Union européenne

L’Union européenne est constituée de 27 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en com- mun leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie, et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. L’Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières.

L’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME)

L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) a pour mission de concevoir et mettre en œuvre les politiques tunisiennes dans le domaine de l’énergie par la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, le développement des énergies renouvelables et la transition vers une énergie plus respectueuse de l’environnement.

L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE)

L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) a pour principale mission de lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance et contre toutes les formes de dégradation de l’environnement.