Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré lundi qu’il aimerait voir la Tunisie présenter un plan de réforme révisé au Fonds monétaire international (FMI), ajoutant qu’il est clair que la Tunisie a besoin d’une aide supplémentaire.

“Nous serions très heureux que le gouvernement tunisien présente un plan de réforme révisé au FMI et que le FMI puisse agir sur la base du plan présenté, mais il s’agit de décisions souveraines”, a déclaré Blinken, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue Italien Antonio Tajani, organisée au département d’Etat américain.

Et d’ajouter : “Il est clair que la Tunisie a besoin d’une aide supplémentaire si elle veut éviter de tomber dans la crise économique “.

Une déclaration commune entre la Tunisie et l’Union européenne a été signée, dimanche 11 juin, au Palais de Carthage, à l’occasion de l’entretien qui a réuni le président de la République, Kais Saied, avec la présidente du conseil des ministres italien Giorgia Meloni, la présidente de la commission européenne Ursula Van Der Leyen et le premier ministre néerlandais Marc Rutte.

Le texte de la déclaration se présente comme suit :

” En se basant sur notre histoire commune, notre proximité géographique et nos relations solides, nous avons convenu de travailler de concert sur une série de partenariats inclusifs, afin de consolider les relations qui nous unissent, au service des intérêts des deux parties.

Nous croyons en l’existence d’importants potentiels qui sont de nature à générer des résultats concrets qui apporteront leur fruit à la Tunisie et à l’Union européenne.

Le partenariat global couvrira les domaines suivants :

Les relations économiques et commerciales

L’énergie renouvelable et compétitive

La migration

Le rapprochement des peuples

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger et le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement sont chargés d’élaborer le mémorandum d’entente sur une série de partenariats inclusifs avant la fin du mois courant. Il sera adopté par la Tunisie et l’Union européenne “.