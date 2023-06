Fadhel Jaziri qui a signé “Ghassalet Ennouader”, “Thalathoun”, “Noujoum”, “Nouba” et “El Hadhra”, fera l’ouverture de la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC), et ce, le 14 juillet 2023 sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage avec un nouveau spectacle “Mahfel”, lit-on sur la page Facebook et sur le site officiel du FIC 2023 qui vient d’ouvrir lundi la vente en ligne. Le comité directeur informe sur la page Facebook et sur le site officiel du festival que les prix des gradins sont fixés à 30 dinars et les chaises à 50 dinars.

“Mahfel” est “un grand spectacle, une méga-fête, un opéra singulier, avec une réécriture et une réédition du geste amoureuse qui coule dans les veines des poètes populaires”.

Il est à noter qu’outre le spectacle d’ouverture, deux concerts de la programmation de la 57ème édition du Festival international de Carthage (14 juillet-19 août 2023) ont été dévoilés ce lundi 12 juin : l’anglais Rag’n’Bone Man (8 août 2023) et l’égyptien Ahmad Saad (22 juillet 2023).