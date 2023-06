La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax organise la participation tunisienne au Forum Africain des Entreprises ” AfritradeB2B “, qui se tient du 10 au 15 juillet, à Abuja, capitale du Nigéria.

Cette mission est organisée en en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Abuja, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abuja et l’Agence Nigériane pour l’Administration et le Contrôle des Aliments et des Médicaments.

L’objectif étant d’encourager l’intégration commercial sur le continent africain dans le cadre de l’accord de libre-échange continental (ZLECAF), indique la chambre du Commerce dans un communiqué publié lundi.

Réunissant plus de 200 entreprises nigérianes et environ 100 autres entreprises africaines, ” AfritradeB2B ” se veut une plateforme de rencontre et d’échange commerciaux entre les opérateurs économiques africaines L’évènement offre ainsi l’occasion aux participants de développer des partenariats commerciaux rentables avec des acteurs dans des secteurs critiques de l’économie africaine.

Les entreprises tunisiennes peuvent exposer des échantillons de leurs produits et des supports publicitaires lors de ce forum, souligne la chambre, ajoutant que celles qui remplissent les conditions requises par le fonds FOPRODEX ou TASDIR+ pourront déposer une demande, afin de bénéficier du soutien financier de ces fonds.