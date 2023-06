Porté par l’artiste et curateur suisse de renom Séverin Guelpa, le projet “Les Colonnes de Boujaafar” est une intervention artistique mené par l’artiste dans le cadre de l’événement d’art contemporain “Utopies Visuelles” (UV) organisé par Elbirou Art Gallery à Sousse. Une première exposition de ce projet dont le vernissage est prévu le 16 juin 2023 sera visible jusqu’au 9 juillet prochain à Elbirou Art Gallery. Elle précède l’installation complète de l’œuvre, -réalisée en collaboration avec les artisans et les entreprises de Sousse- dans l’espace public de Sousse en septembre 2023.

En tout, 11 grandes colonnes sont conçues par l’auteur du manifeste artistique “Matza”, pour être installées au cœur de la ville de Sousse. Elles se dressent face à la mer et au ciel telles de grands carottages hauts de 60 à 350 cm.

Composée uniquement de matériaux recyclés ou de matières premières prélevées et transformées dans la région, cette installation aborde des questions d’identité, de connaissances et de savoir-faire en confrontant symboliquement par la matière le temps long de l’histoire du pays à son présent et son avenir. Il s’agit d’une invitation à repenser les richesses matérielles et immatérielles de Sousse dans son développement futur.

Séverin Guelpa, chercheur associé à l’école d’art du Valais (EDHEA), initie des projets artistiques, collectifs ou individuels, qui s’articulent autour d’investigations du territoire et d’enjeux environnementaux ou sociaux. Plusieurs sites à travers le monde ont été investis qui ont ponctuellement réuni des communautés d’artistes, d’architectes et de scientifiques pour travailler sur des questions environnementales comme la sécheresse, la fonte des glaciers ou l’appauvrissement des ressources de la mer. En se confrontant à des régions du monde extrêmes ou en transition et en apprenant des populations qui y vivent, il cherche par l’expérimentation collective à repenser notre relation à la nature et questionner le futur de notre société, par le biais de l’art essentiellement. Ainsi, après le désert de Mojave (2014-2017), le glacier d’Aletsch (2016-2018), les iles de Kerkennah (2017) et plusieurs villes suisses, il co-dirige aujourd’hui le projet Matza Edgelands qui a lieu dans sept villes différentes à travers le monde.

Son travail s’intéresse aux formes d’identité, de savoirs et d’affirmation politique qui naissent au contact étroit d’une communauté à un territoire et ses ressources. Les énergies de la nature et la matière même qui compose le territoire lui inspirent de grandes installations qui occupent souvent l’espace dans d’instables équilibres. Ses architectures, comme ses sculptures, vidéos ou photographies, associent matériaux récupérés, éléments de construction ou matières premières qu’il met en tension pour révéler leur fragilité, leur force ou leur temporalité. Il s’inspire et travaille généralement à partir de sites en marge ou en transition, cherchant dans la singularité de ces lieux et des gens qui y vivent les lignes de force de son travail.

Pour ce projet à Sousse, l’artiste a été en résidence à “Elbirou Art Residency” qui depuis mai 2022, met à disposition un espace d’accueil pour des résidences permettant aux artistes une immersion totale dans l’espace urbain et social de la ville.

“Utopies Visuelles” (UV) est un événement d’art contemporain organisé par Elbirou Art Gallery depuis 2018. Il vise à créer des rencontres artistiques locales et internationales, à contribuer à la promotion et au développement du tourisme culturel à Sousse et à la diversification de l’offre artistique pour les habitants de Sousse, notamment les plus jeunes.

Créée en décembre 2015, Elbirou Art Gallery, située en plein cœur de Sousse, se veut une plateforme artistique d’échanges internationaux et de soutien à la jeune création et d’accompagnement des artistes émergeants locaux

Depuis son ouverture, la galerie a organisé près de 80 expositions, présentant en alternance des artistes tunisiens et des artistes internationaux. Ses expositions proposent à la fois de montrer un travail inédit réalisé par des artistes dont la renommée est déjà internationalement établie, mais aussi de faire découvrir la démarche d’artistes dont la diffusion est actuellement en train de se créer.