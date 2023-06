Artiste polyvalent, Ahmed Ben Dhiab, qui vit en France depuis de très longues années, est un homme de culture franco-tunisien à multiples casquettes : il est écrivain, poète, peintre, calligraphe, chanteur, musicien, cinéaste…. ayant à son actif une oeuvre complète où poèmes, peintures, discographie et filmographie font de lui, dans la sphère intellectuelle et artistique internationale, le troubadour mystique des temps modernes, influencé par de grandes figures spirituelles pour lesquelles il voue une certaine admiration pour ne citer que les soufis qu’Ibn Arabi, Saadi, Farid Eddine Attar, Al-Nifarri mais aussi de poètes pacifistes engagés du monde dont Pablo Neruda, Antonio Machado ou encore l’écrivain grec Nikos Kazantzakis auteur du célèbre roman “Alexis Zorba” etc.

” Danse Ton Nom Danse Ton Sang “, est son dernier recueil de poèmes et peintures, le septième dans la collection “Levée d’ancre” des éditions parisiennes ” L’Harmattan ” janvier 2023. Pour un auteur dont les plus grands bienfaiteurs sont les rêves et l’art dans toutes ses formes et expressions, cet opus de 100 pages s’inscrit dans le sillage de ses précédentes publications poèmes et peintures ” Baliseur de songes ” (2007), ” Fulgurances ” (2011), ” Lune andalouse ” (2013), ” Jamila dit ” (2015), ” Poèmes pour Raoudha ” (2018), ” Le derviche des mots ” (2020).

Avec cette dernière oeuvre, l’auteur a été présent samedi 10 juin 2023 au 40ème marché de la Poésie à Paris (7-11 juin 2023), le plus grand rassemblement de poètes et d’éditeurs/éditrices de poésie en France qui réunit près de 200 poètes à la rencontre des publics, plus de 500 éditeurs et revues de poésie, de création littéraire, provenant de France, de pays européens et d’autres continents (pays francophones avant tout) avec plus de 400 nouveaux titres.

Fraichement publié dans une collection privilégiant l’écriture poétique, au-delà de la division des genres, en faisant dialoguer la poésie, l’art protéiforme et la vie, le livre présente tout au long de ses 100 pages, une série de récits poétiques lyriques qui se présentent au fur et à mesure sous forme de méditations passionnantes, univoques et évocatrices, ayant trait à tout ce qui tourne autour de l’essence même de notre existence: la Vie, l’Etre, l’Amour, la Terre, la Nature, le Temps, avec des clins d’œil subtils à ce qui se passe aujourd’hui.

Accompagnées à chaque fois d’illustrations donnant à découvrir en réalité de véritables créations d’art dont la majorité des portraits, les vers expressifs marqués par la simplicité du langage, la fluidité des tournures et la perfection des transitions dans ce nouveau recueil, sont une sorte de réflexions à la fois fragmentaires et éclairantes – mais surtout qui posent des questions profondes de sa pensée.

L’auteur a à son actif plus de 25 publications de livres de poésie, catalogues de peintures, livres d’art et livres d’artiste, ainsi que des contributions dans la mise en scène (“Le Nomade”, et “Chant des étoiles affranchies”), la scénographie et la direction de musique de film.

Auteur parallèlement d’une imposante discographie consacrée à la poésie mystique arabe, Ahmed Ben Dhiab, le peintre restaurateur de la Grande Mosquée de Kairouan est considéré par la critique comme étant le “derwiche des mots”. “Portés par un souffle aussi sensuel que mystique, les poèmes d’Ahmed Ben Dhiab avivent et font danser la lumière des paysages et des visages comme le font parallèlement ses peintures. Une lumière insoumise et amoureuse. Sans jamais cesser d’interroger le mystère dans la douleur et l’exaltation, entre nostalgie et espoir, jasmin et déflagration” écrit le philosophe français Christian Cavaillé.