“Nous sommes très satisfaits de la déclaration conjointe de l’UE et de la Tunisie qui a été adoptée aujourd’hui. Il s’agit d’un premier pas important vers la création d’un véritable partenariat avec l’UE, qui puisse faire face à la crise migratoire, mais aussi au développement intégré des deux rives de la Méditerranée”, a déclaré la présidente du conseil des ministres Italien, Giorgia Meloni, au terme de la rencontre en compagnie de la Présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen et du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, dimanche au palais de Carthage, avec le président Kaïs Saïed.

“Nous avons maintenant une grande opportunité d’ici la tenue du Conseil Européen à la fin du mois”…”Nous devons tous continuer à travailler dur pour parvenir à signer un mémorandum entre l’Europe et la Tunisie qui puisse jeter les bases d’une nouvelle page de l’histoire entre l’Europe et la Tunisie”.

“Nous sommes donc prêts à accueillir une conférence internationale sur la migration et le développement à Rome, que nous avons évoquée avec le président Saied, comme une étape de plus dans ce voyage que nous avons entamé ensemble et, bien sûr, nous considérons que ce travail est également utile pour aider la Tunisie dans ses négociations avec le FMI pour la conclusion d’un accord-cadre qui reste une priorité pour la stabilité et la croissance du pays”.