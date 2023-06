La Journée mondiale de l’environnement a été célébrée cette année avec pour thème principal : « Des solutions durables pour réduire la pollution due au plastique ». Cet événement annuel, organisé par les Nations Unies depuis 1974, vise à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à encourager les actions protectrices.

La pollution par le plastique est l’un des défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée, aux côtés de la perte de biodiversité et des changements climatiques. Les déchets plastiques, présents partout dans la nature, dégradent nos paysages, menacent la santé humaine et polluent les lacs, les rivières, les espaces côtiers, les mers et les océans. Il est donc urgent de trouver des solutions à ce phénomène mondial qui s’aggrave depuis des décennies.

En Tunisie, la Journée mondiale et nationale de l’environnement s’est déroulée à la Cité de la Culture, en présence de la ministre de l’Environnement, Mme Leila Chikhaoui Mahdaoui, ainsi que de représentants de la société civile, d’organisations environnementales, de startups et de personnalités nationales et internationales.

L’objectif de cette journée est d’inciter la population à agir en faveur de l’environnement, en mettant en évidence l’importance de lutter contre la pollution par le plastique pour les générations actuelles et futures. Les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile doivent promouvoir des politiques et des actions visant à résoudre cette crise mondiale et nationale, tout en sensibilisant le public aux initiatives existantes.

Lors de son discours d’ouverture, Mme Leila Chikhaoui Mahdaoui a souligné l’importance de combiner les efforts de tous les acteurs pour lutter contre la pollution par le plastique. Elle a affirmé que la solution ne consiste pas seulement à éliminer les déchets plastiques dans la nature, mais aussi à transformer en profondeur les circuits de production, de distribution et de collecte. Il est essentiel d’engager le secteur industriel et économique dans une transition vers une économie circulaire, tout en encourageant les consommateurs à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement.

La journée a également été l’occasion de présenter les différentes stratégies et initiatives mises en place par le ministère de l’Environnement en Tunisie, dans le cadre de la Vision Tunisie 2035 et du Plan de développement économique et social 2023-2025. Ces stratégies couvrent divers domaines tels que la transition écologique, la réduction des risques de catastrophe, la lutte contre la désertification, la protection de la biodiversité, le développement neutre en carbone et résilient aux changements climatiques, l’économie verte, l’économie bleue et la gestion circulaire des déchets.