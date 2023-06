La ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, souhaite que “les travaux du Centre régional arabe de recherche dans le domaine patrimoine culturel subaquatique à Mahdia soient prêts dans un délai qui ne dépasse pas une année”.

La ministre s’exprimait au cours de sa visite, samedi, à Mahdia, qui accueille les 2 et 3 juin, la Conférence périodique des délégués régionaux aux Affaires Culturelles.

Le mausolée de “Sidi Kacem” a été choisi pour abriter le Centre régional arabe de recherche dans le domaine patrimoine culturel subaquatique, a déclaré la ministre, ce qui devra permettre, selon elle, de “minimiser le coût des travaux”.

“Cette décison a été prise après évaluation de l’état du bâtiment, a précisé Ketat tout en estimant que ce nouveau Centre régional arabe constitue un important acquis national pour la promotion des trésors patrimoniaux.

Le gouvernorat de Mahdia avait arbitré, en octobre 2013, le 21ème Congrès sur l’archéologie et le patrimoine culturel dans le monde arabe sous le thème “patrimoine culturel subaquatique”. Au cours de ce colloque, les participants ont proposé la création d’un centre régional arabe de recherche dans le domaine patrimoine culturel subaquatique à Mahdia.

Cette proposition a été approuvée au cours de l’année en cours, a fait savoir la ministre, soulignant le manque de spécialistes tunisiens en archéolgie sous-marine. Elle a encore évoqué les centaines de sites et monuments subaquatiques tunisiens qui nécessitent la mobilisation d’importantes ressources humaines et des équipements matériels sophistiquées.

A cet égard, on rappelle que les résultats de la mission archéologique subaquatique internationale menée en août et septembre 2022 sur le banc d’Esquerquis (Tunisie) et le canal de Sicile (Italie) seront dévoilés, le 8 juin prochain, au cours d’une conférence de presse au siège de l’Unesco à Paris.

A cette occasion, l’Unesco a annoncé la tenue d’une exposition de photos qui sera inaugurée le jour même, en plus de la projection d’un documentaire sur cette mission.

Trois épaves inédites ont été identifiées lors de la première mission internationale d’archéologie subaquatique sur le banc des Esquerquis (Skerki Bank), organisée à bord du navire Alfred Merlin du Drassm appartenant au Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines relevant du ministère de la Culture français.

Menée dans une action internationale sans précédent en Méditerranée où la Tunisie a été l’Etat coordinateur, la mission d’expédition scientifique sur le plateau continental tunisien a été organisée du 27 août au 2 septembre 2022. Au terme d’une semaine de recherches subaquatiques, le navire français Alfred Merlin d’une longueur de 46 mètres avait accosté au port de plaisance Marina de Bizerte.

Les premiers résultats scientifiques ont été annoncés le 3 septembre dernier, sur le port de cette ville située à la pointe Nord de la Tunisie, dans le cadre d’une cérémonie organisée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en Tunisie et sous le patronage de l’Unesco.

Le banc des Esquerquis se trouve à plus de 200 mètres de profondeur et s’étend sur plus de 700 km2, en pleine Mer Méditerranée, dans les eaux territoriales entre la Tunisie, la Sicile et la Sardaigne (Italie). Il est situé au croisement de routes commerciales anciennes et modernes au sein de la Méditerranée.

Skerki Bank recèle des vestiges archéologiques d’une valeur historique, artistique et culturelle exceptionnelle, dont 5 épaves romaines datant de la période allant du 1er siècle avant J.C au 4e siècle après J.C. Lors de la 2ème guerre mondiale, en décembre 1942, les Bancs de Skerki ont été la scène de grandes batailles navales.