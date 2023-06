L’Italie a apporté, jeudi, sa contribution au fonds fiduciaire ” Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund” (TERI), mis en œuvre par la Banque Mondiale, lequel vise à renforcer la capacité de la Tunisie à répondre aux défis économiques et sociaux actuels et à soutenir les réformes.

Le Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et la Banque Mondiale ont signé aujourd’hui à Tunis, un accord de financement de 1 million d’euros en faveur du programme de réformes en Tunisie, a fait savoir dans un communiqué, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement.

Le Fonds TERI est structuré autour d’un Fonds fiduciaire multipartenaires et de trois fonds associés (Moussanada, Compact with Africa et TRACE).

L’Italie vient s’ajouter dans le cadre de cet accord, aux autres donateurs ; Union européenne, Pays- Bas, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni et Norvège, qui se sont associés à la Banque mondiale pour contribuer aux objectifs de développement pour la Tunisie dans le cadre du Fonds TERI.

” La contribution italienne vise à renforcer l’Unité de Mise en Œuvre (Delivery Unit) à la Présidence du Gouvernement, ayant pour objectif de faciliter la coordination et d’accélérer la réalisation des réformes identifiées comme étant d’une importance primordiale et immédiate par le Gouvernement tunisien”.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée à la Résidence d’Italie à Tunis, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio a affirmé que “cet accord s’ajoute aux 700 millions d’euros de projets en cours et programmés de la Coopération italienne dans le Pays. Dans le cadre d’une approche globale, l’accord d’aujourd’hui réaffirme ainsi l’engagement de l’Italie à soutenir le processus de mise en œuvre de réformes prioritaires dans le plein respect de la volonté des Institutions tunisiennes “.

Pour sa part, le représentant résident de la Banque Mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, a affirmé que “ce projet nous permettra d’accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées par le Gouvernement Tunisien, et ainsi d’améliorer les services publics pour les citoyens et les entreprises. Nous sommes engagés à continuer notre collaboration avec nos partenaires Italiens pour soutenir les réformes et promouvoir le développement en Tunisie”.

Pour sa part, le Directeur du Bureau Régional de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) à Tunis, Andrea Senatori a indiqué que ” grâce à cet accord, la Coopération italienne, par le biais de l’AICS, fera partie d’un instrument multipartenaires qui permettra de relever collectivement les défis du développement local équitable et durable, de promouvoir des synergies positives entre les différents acteurs du développement et de réduire la fragmentation de l’aide “.

“Depuis son lancement en mars 2021, TERI offre un instrument complet et flexible pour soutenir la structuration et les réformes prioritaires en Tunisie, grâce à une assistance technique et des services de conseil, tout en servant de plateforme de coordination pour le dialogue politique”, selon la Banque mondiale.