Lors d’un dialogue organisé à Tunis par le CMF dans le cadre de la 21ème session annuelle de l’Institut francophone de la régulation financière (IFREFI), le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, a souligné l’importance de l’amélioration de l’information financière pour renforcer la compétitivité de l’économie et du marché financier face aux nouveaux défis mondiaux. Il a identifié trois défis majeurs : les défis économiques et géopolitiques, les défis technologiques liés à l’Intelligence Artificielle et les défis climatiques. Selon lui, ces défis soulignent l’importance de l’information de qualité pour la couverture des risques et la confiance entre les entreprises et les investisseurs.

La Banque Centrale de Tunisie a adopté comme slogan pour son nouveau plan stratégique 2023-2025 d’être une banque centrale crédible, résiliente et innovante, en accord avec les normes bâloises et les normes IFRS en 2023. Les normes IFRS sont des normes comptables internationales visant à harmoniser la présentation des états financiers des sociétés cotées et à obtenir un système comptable uniforme dans le monde.

Le président du conseil du marché financier, Salah Essayel, a souligné que les marchés financiers sont confrontés à des enjeux majeurs tels que la transition énergétique, la numérisation des services financiers et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a également souligné l’importance de la transparence pour les entreprises, tout en trouvant un équilibre entre confidentialité et transparence.

L’adoption des normes IFRS n’est pas sans difficultés ni risques, car elles posent davantage de principes que de règles, laissant aux entreprises une marge d’appréciation et nécessitant une évolution culturelle et une implication des sociétés. L’implémentation des normes IFRS nécessite également des réformes du droit comptable, fiscal, des sociétés et commercial.

En conclusion, l’amélioration de l’information financière et l’adoption des normes IFRS sont essentielles pour renforcer la compétitivité économique et la confiance sur les marchés financiers, tout en faisant face aux défis économiques, technologiques et climatiques actuels.