Ce mardi 30 mai 2023, à Tunis, s’est tenu le colloque de lancement du projet “Intensification de l’adoption de la mobilité électrique en Tunisie”. Ce projet, financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et supervisé par le ministère de l’Environnement et l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Industrie, vise à élargir le champ de l’adoption de la mobilité électrique en Tunisie grâce à l’innovation et au transfert de technologie. Son coût total est estimé à 13 millions de dollars, pour une durée de mise en œuvre allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2027.

Les principales composantes de ce projet sont les suivantes :

Institutionnalisation de la mobilité électrique :

Création d’un comité national de coordination des programmes de mobilité électrique,

Développement d’une stratégie nationale pour la mobilité électrique et son impact sur le changement climatique,

Révision et renforcement des cadres juridiques et réglementaires existants pour soutenir le déploiement des infrastructures solaires.

Réalisation de projets pilotes pour la mobilité électrique :

Préparation d’études de faisabilité pour les projets pilotes à réaliser à Bizerte, Sfax et Djerba, incluant les aspects économiques, sociaux et techniques tels que la détermination des lieux de réalisation, des mécanismes de financement et des options de mise en œuvre,

Financement et mise en œuvre de projets pilotes EV-RE (véhicules électriques à recharge externe) à Sfax, Bizerte et Djerba.

Préparation de la généralisation de cette expérience :

Développement des capacités dans ce domaine par le biais de la création de programmes de formation dans quatre autres villes tunisiennes,

Organisation d’ateliers périodiques pour présenter le programme.

Ce projet constitue une étape importante dans la promotion de la mobilité électrique en Tunisie, permettant ainsi de contribuer à la transition vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement et de lutter contre le changement climatique.

Dans une récente déclaration à Radio Mosaïque, Abdelhamid Ganouni, sous-directeur de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Énergie (ANME), a annoncé un objectif ambitieux pour la Tunisie : atteindre 5 000 voitures électriques d’ici 2025. Dans le cadre de cette initiative, un bonus écologique de 10 000 dinars sera mis en place pour encourager l’adoption de ces véhicules respectueux de l’environnement.

M. Ganouni a également souligné les efforts déjà déployés pour faciliter la recharge des voitures électriques. À ce jour, 60 bornes de recharge ont été installées dans différents endroits du pays. De plus, un programme est prévu pour l’installation de bornes de recharge dans les parkings des grandes surfaces, ce qui offrira aux propriétaires de voitures électriques une solution pratique pour recharger leurs véhicules pendant leurs courses.