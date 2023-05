La coopération militaire entre la Tunisie et le Royaume hachémite de Jordanie et les moyens de la développer, ont été mardi au centre d’une réunion entre le ministre de la Défense nationale Imed Memmich, et l’Ambassadeur de Jordanie en Tunisie Maher Tarawaneh.

Selon un communiqué publié par le ministère, cette réunion s’inscrit dans le cadre des préparatifs engagés en prévision de la tenue de la Commission militaire mixte.

A cette occasion, le ministre de la Défense s’est félicité des relations séculaires et de fraternité entre les deux pays, soulignant la volonté de soutenir davantage le développement militaire entre les deux pays notamment dans les domaines de la formation et de l’échange d’expertises.

Pour sa part, le diplomate jordanien a fait part de la volonté de son pays de continuer à développer la coopération militaire avec la Tunisie au service de l’intérêt des deux peuples frères.