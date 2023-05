Organisée par le TCSE – Centre Tunisien pour l’Entrepreneuriat Social, la deuxième édition du Lingare Festival tenue le 27 Mai 2023 a transformé la Médina de Tunis en une véritable station d’Innovation Sociale.

Après une première édition ayant compté 7 stations et ateliers de co-création autour de 5 thématiques et la participation de 17 projets innovants issus de plusieurs régions de la Tunisie et 200 visiteurs, Lingare Festival dans sa deuxième édition a renouvelé sa célébration de l’innovation et l’entrepreneuriat social au cœur de la Médina de Tunis.

Dans le but d’initier les participant(e)s à la création de solutions économiques durables qui répondent à des problématiques sociales, culturelles et environnementales en suivant une approche ludique ; quatre stations aux thèmes différents ont été mises à la disposition des participant(e)s pour découvrir de près des initiatives sociales innovantes. Des circuits de visites guidées ont été organisés pour aider les visiteurs à parcourir les stations de Co-création & Inspiration ; de Co-production ; de Consommation Responsable et de Gamification toutes hébergées dans les maisons et restaurants de la Médina qui ont accueilli les festivaliers à bras ouverts.

Station 1 : Co-création & Inspiration : Pour co-créer des produits socialement responsables avec des entrepreneurs sociaux et plonger dans le patrimoine tunisien grâce à la technologie de réalité virtuelle (VR); Lieux : Dar ben Achour & La Rachidia; de 10h00 à 16h00

Hub co-création animé par les entreprises sociales : Toumena, Khyoot, Bocrea, Archivart, Tatfut, Le Bazar, Arzaak (à Dar ben Achour)

Hub Inspiration animé par les entreprises sociales : Sciencia, H’ART, ASTLAB (à La Rachidia, jusqu’à 15h00)

Station 2: Gamification: Pour jouer à des jeux de cartes qui contribuent à la promotion de l’entrepreneuriat social et l’héritage culturel tunisien; Lieu: Dar el Collectif; de 10h00 à 16h00

Animée par les entreprises sociale: Yajoura, Gloristory, Harissa Le Jeu, Zaama Game (TCSE)

Station 3 : Consommation responsable : Pour découvrir le travail de coopératives tunisiennes et pour déguster un menu solidaire à base de produits de terroirs issus d’entrepreneurs sociaux et coopératives gérées par des femmes ; à Dar el Sanaa ; 10h00 à 16h00

Animée par l’entreprise sociale DOWIT et les coopératives féminines Lella Kmar et GDA Kounouz Ben Arous

Station 4 : Co-production : Pour échanger avec les divers acteurs publics, privés et de la société civile de la Médina autour de l’économie sociale et solidaire (ESS) ; à Dar ben Achour ; de 14h00 à 15h30

A travers ces diverses stations, les visiteurs-euses ont eu la chance d’explorer des initiatives d’entrepreneur(e)s sociaux(ales) tunisien(ne)s et d’échanger autour de l’économie sociale et solidaire à travers des workshops interactifs variés, des échanges inspirants, des jeux culturels et éducatifs basés sur les ODDs, des ateliers de co-création de produits socialement responsables, des débats constructifs autour de l’économie sociale et solidaire (ESS) ainsi que la coproduction et encore plus d’activités qui ont fortement marqué cette journée.

A propos de Lingare Festival

Cette seconde édition s’inscrit dans le cadre des projets MedTOWN, TRAIT D’union et “Dignifier les conditions de travail du secteur domestique – Phase II”, cofinancés respectivement par ENI CBC MED, le Ministère de l’Intérieur italien et Generalitat Valenciana; et est organisée par le Tunisian Center for Social Entrepreneurship (TCSE), en partenariat avec des acteurs privés et publics de l’économie sociale et solidaire, qui oeuvrent pour la valorisation de la Médina de Tunis: Dar Ben Achour abritant la Bibliothèque de la Ville de Tunis, La Rachidia, Dar el Sanaa, Dar el Collectif, Dar El Harka.

Cette seconde édition de Lingare Festival vient compléter une première édition lancée en 2018.

Première édition en chiffres :

Organisée dans le cadre de 3 projets : IESS, FLAG et Ana Huna

5 partenaires institutionnels et associatifs : Union Européenne, GIZ Tunisie et BEB 18

200 participant.e.s

17 projets innovants issus de plusieurs régions de Tunisie

7 stations et ateliers de co-création

5 thématiques : Consommation responsable, Design et Art, Artisanat et Innovation, Economie Alternative et Protection de l’Environnement

A propos du TCSE – Centre Tunisien pour l’Entrepreneuriat Social :

Le Centre Tunisien pour l’Entrepreneuriat Social-TCSE est une association de droit tunisien, créée en 2012 avec la vision de faire de l’entrepreneuriat social un pilier de l’économie en Tunisie, en offrant des solutions durables et innovantes aux problématiques économiques et sociales que connaît la société tunisienne