La start-up KUMULUS WATER vient d’annoncer son adhésion à la communauté CoqVert lancée par Bpifrance en partenariat avec ADEME et le ministère de la Transition écologique Français.

La communauté coq Vert c’est plus de 2 000 entrepreneurs engagés dans le #climate, des TPE, PME et ETI implantées sur l’ensemble du territoire français.

“Face à l’urgence climatique et à un secteur de l’énergie profondément impacté par le conflit en Ukraine, la transition énergétique et écologique, la sobriété énergétique et la décarbonation sont au cœur des préoccupations des entreprises et des individus. Portées par ce contexte, des investissements massifs et une législation en constante évolution, les entreprises du secteur sont en plein essor”, souligne BPIFrance.

Kumulus Water conçoit, fabrique et exploite des machines qui créent de l’eau potable grâce à l’énergie solaire et à l’humidité de l’air. Des machines connectées numériquement et contrôlables à distance, offrant ainsi la possibilité d’un accès décentralisé et entièrement autonome à l’eau potable.