Tunisie Telecom a remporté, mercredi 24 mai 2023, le prix de l’innovation pour l’inclusion sociale décerné lors de la deuxième édition du RSE Power Forum qui s’est déroulé à Hammamet du 24 au 25 mai 2023.

Ce forum s’attèle à débattre des enjeux majeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et ancrer davantage la culture RSE au sein des entreprises et dans l’administration tunisienne et récompense les entreprises s’étant illustrées dans le cadre de leurs actions RSE.

Ainsi, les efforts déployés par Tunisie Télécom en matière de responsabilité sociétale et notamment pour son programme Ichmilni ont été primés en marge de ce forum.

Lancé en 2022, le programme Ichmilni de Tunisie Télécom a pour objectif premier l’inclusion numérique de tous les citoyens tunisiens.

Le programme Ichmilni comprend un ensemble de politiques et d’actions de proximité menant à la création d’une société de l’information “inclusive”.