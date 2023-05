L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé, jeudi, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à organiser une réunion en urgence pour examiner les problèmes du secteur de la pêche, notamment les quotas de distribution des autorisations de pêche du thon rouge, la baisse des quantités du carburant subventionné, outre le manque de sérieux en matière de lutte contre la pêche anarchique.

Les représentants du secteur de la pêche ont lancé, en marge d’une réunion, un appel aux présidences de la République et du gouvernement pour intervenir et identifier des solutions aux problèmes du secteur de la pêche.

Les pêcheurs ont pointé du doigt la non-application équitable de la loi et la complexité des procédures administratives, outre les difficultés financières liées aux redevances du système national de surveillance par satellite des navires de pêche (VMS) et de débarquement sur les produits de la pêche en mer destinés à l’exportation. Ils ont également menacé d’observer d’autres formes de protestations pour défendre leurs intérêts et assurer la pérennité de l’activité de la pêche.