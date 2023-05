Le président de l’Association des comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), l’Algérien Mustapha Berraf, a déclaré, mercredi, que la Tunisie qui a accueillera les deuxièmes Jeux Africains de Plage, du 23 au 30 juin, fera la démonstration de son hospitalité légendaire.

“Le pays a pris la bonne mesure de cet évènement et nous en sommes très fiers”, a déclaré Berraf, dans une allocution publiée sur le site officiel de l’ACNOA, l’occasion de la journée de l’Afrique célébrée le 25 mai de chaque année.

“Nous sommes à 30 jours de l’un des rendez-vous sportifs africains qui va rassembler plus de 1000 athlètes et un public immense venu de tous les coins du continent et du monde. Le compte à rebours pour la dernière ligne droite des jeux de Hammamet s’amorce aujourd’hui”, a-t-il indiqué.

“Nous sommes prêts à montrer à la face du monde notre palette diversifiée en matière d’organisation des compétitions sportives de grande envergure.

Depuis la première édition les jeux de plage rentrent désormais dans notre registre. La Tunisie fera la démonstration de son hospitalité légendaire. Le pays a pris la bonne mesure de cet évènement et nous en sommes très fiers”, a ajouté le président de l’ACNOA.

Il a précisé que “les deuxièmes jeux de plage de Hammamet sont un moule très important pour ces jeunes venus des quatre coins de l’Afrique. La ville de Hammamet sera la destination de la jeunesse sportive africaine ce mois de juin. Pour réaliser de tels moments de fusion, l’Afrique se doit d’être un havre de paix”.

L’Afrique est en fête ce 25 mai 2023 et l’Afrique olympique et sportive ira dans ces dispositions à Paris. Nous allons ensemble participer aux Jeux Olympiques et une nouvelle fois nous allons faire entendre la voix du continent à travers les exploits de nos athlètes, qui comme de coutume, font montre de professionnalisme, d’abnégation et de courage. Chacune de leur performance à Paris 2024 va sonner comme une victoire de la paix en Afrique.

La jeunesse continentale est l’avenir, son encadrement est une exigence. Plus de cinq cent cinquante millions de jeunes africains ont moins de 18 ans. C’est un vivier qui doit s’épanouir pour apporter sa contribution au développement de l’Afrique, ajoute le président de l’instance continentale et membre du Comité international olympique.