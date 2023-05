Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a indiqué que les efforts du ministère sont concentrés sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique afin d’ancrer l’économie du savoir. La Tunisie est en avance dans le domaine de la recherche et bénéficie d’un rayonnement international, a rappelé le ministre.

Boukthir a précisé dans une déclaration aux médias en marge de sa visite à l’université de Gabès que cet établissement universitaire a réalisé ces dernières années un remarquable succès sur les différents plans. Cette université, qui regroupe différentes disciplines, représente un pôle du sud-est dans le secteur de l’enseignement supérieur, a-t-il noté.

Dans sa réponse sur une question relative à la création d’une faculté de médecine, le ministre a rappelé que différentes régions revendiquent un tel établissement universitaire, précisant que l’idée sera examinée certainement.

La visite du ministre dans la région a notamment permis d’assister à la réunion du conseil de l’université de Gabès et visiter des établissements d’enseignement supérieur dont certains enregistrent la réalisation de plusieurs projets. L’université de Gabès, qui célèbre son 20ème anniversaire de sa création, couvre 4 gouvernorats et compte 16 établissements d’enseignement supérieur et 15300 étudiants.