Le service ” SOS EXPORT” a été modernisé à travers la création d’un réseau virtuel sur le portail électronique du commerce extérieur, a annoncé, lundi, la Directrice générale du commerce extérieur au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Dorra El Borgi.

Elle a ajouté, lors d’une journée d’information organisée à l’occasion du lancement d’un portail électronique pour le commerce extérieur, que ce dernier (portail) regroupe toutes les structures publiques qui interviennent lors de l’opération d’export. ” La modernisation de service ” SOS EXPORT “, vise à assurer le traitement des problèmes enregistrés par les opérateurs économiques, notamment, les exportateurs, et à identifier des solutions appropriées dans les meilleurs délais “, a souligné El Borji.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’activation du programme national de réformes urgentes, notamment, la mesure 41 relative à la simplification des procédures en vue de booster l’export.

A cette occasion, la responsable a expliqué que grace au service ” SOS SERVICE “, le prestataire de service aura la possibilité de prendre des décisions pour les dossiers relatifs à l’export et d’identifier des solutions aux problèmes évoqués dans les plus brefs délais.

En vue d’impulser les investissements, le département du commerce prévoit d’organiser une deuxième édition du conseil supérieur des exportations et un conseil national du commerce extérieur, et ce, avec la participation des représentants du secteur privé et des ministères concernés pour percevoir les propositions proposées, à cette occasion.

El Borgi a fait savoir que les chiffres des exportations tunisiennes ” sont positifs “, au cours des quatre premiers mois 2023, enregistrant, ainsi une hausse de 7% pour atteindre 20,2 milliards de dinars par rapport à la même période de l’année précédente ce qui explique la réduction du déficit commercial.

De son côté, le représentant de l’UTAP, Abdelkader Hajlaoui a affirmé que la modernisation du service ” SOS Export “contribuera à réduire les difficultés à ancrer la transparence et à simplifier les procédures des exportations, lesquelles sont considérées comme une chaine de valeur indépendante.

Il a mis en exergue le rôle important du secteur de l’agriculture et de la pêche dans la réalisation de la souveraineté alimentaire et le développement global et la relance de l’économie.