Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, s’est entretenu, lundi, au Palais du Bardo, avec l’ambassadeur de Palestine à Tunis, Hayel Fahoum.

Il a, à cette occasion, mis en avant la “solidité des relations tuniso-palestiniennes et la volonté commune de les renforcer davantage au vu des liens historiques unissant les deux peuples frères”.

Bouderbala a réaffirmé la position inébranlable de la Tunisie à l’égard de la cause palestinienne et son soutien continu au peuple palestinien frère dans son combat légitime pour rétablir son droit à l’indépendance et à décider de son avenir, indique l’ARP.

Et d’ajouter que la Tunisie suit de manière continue les développements dans les territoires palestiniens occupés.

Pour sa part, Hayel Fahoum a fait part de la considération de son pays au soutien total de la Tunisie au droit du peuple palestinien et à ses efforts en vue de rétablir ses droits légitimes.

L’ambassadeur palestinien a, par ailleurs, donné au président du parlement un aperçu des récents développements en Palestine et des pratiques illégitimes des forces de l’occupation israélienne.

L’entretien s’est déroulé en présence de Ezzedine Teyeb, assesseur du président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration.