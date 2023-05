” Taghribatou al-Gafer” (The Water Diviner) du romancier et poète omanais Zahran Alqasmi est lauréat du Booker 2023, le prix International du Roman Arab (International Prize for Arabic Fiction-IPAF) qui promet une reconnaissance internationale.

Le nom du lauréat a été dévoilé, dimanche, au cours d’une cérémonie organisée à Abu Dhabi, aux Emirats arabes Unis, et diffusée en ligne. L’annonce du lauréat du Booker coïncide avec la tenue de la Foire Internationale du livre d’Abu Dhabi qui se tient cette année du 22 au 28 mai.

Le roman lauréat est coédité par Rashm (Arabie Saoudite) et ” Meskiliani Editions ” (Tunisie). Les publications de l’éditeur tunisien étaient plusieurs fois présentes aux éditions précédentes du Booker du roman arabe.

Les romans candidats pour cette 16ème édition du Booker sont publiés entre juillet 2021 et juin 2022. Le jury composé de cinq membres était présidé par l’écrivain et romancier marocain Mohammed Achaari.

The Water Diviner de Zahran Alqasmi “explore un nouveau sujet dans la fiction moderne: l’eau et son impact sur l’environnement naturel et la vie des êtres humains dans des zones hostiles”, déclaré le président du jury.

Il a qualifié ” un roman qui brouille les frontières de la réalité et du mythe” avec une structure précise un langage poétique sensible”. Le jury récompense un roman qui ” nous transporte dans l’univers, peu connu du roman arabe, de lits de rivières et les Aflaj (canaux d’irrigation) d’Oman montrant comment les forces naturelles influencent la relation entre les individus, l’environnement et la culture.”

En plus de recevoir 50 000 USD, un financement sera mis à disposition par l’IPAF pour la traduction anglaise du roman lauréat. Les organisateurs lui offrent également les financements pour la traduction en Anglais de son roman, sachant que les six romanciers inscrits dans la liste courte gagnent chacun un prix de 10 mille dollars.

Alqasmi est le premier auteur omanais à remporter cette distinction créée en 2007 visant à promouvoir l’écriture romanesque arabe. Il a été sélectionné parmi six auteurs dans la short-list représentant l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, l’Irak, Oman et la Libye.

Le Tunisien Chokri Mabkhout est lauréat du Booker 2015 pour ‘Ettaliani’, un roman édité en 2014 chez Dar Altanweer. Durant les précédentes éditions, plusieurs autres romanciers tunisiens ont atteint des étapes éliminatoires avancées de cette prestigieuse récompense du Booker arabe.

Ce prix que gère la Fondation du prix Booker est doté de 50.000 dollars pour le premier lauréat. Etant la principale distinction littéraire dans le monde arabe, le Prix Booker bénéficie du soutien de l’association du Prix international Booker basée à Londres et financé par l’organisation Abou Dhabi de tourisme et de la culture des Emirats arabes-Unis.