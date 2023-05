Le commissariat régional de la jeunesse et des sports de Siliana a tenu, jeudi, une réunion autour de la gouvernance dans l’exploitation et de la maintenance des installations sportives, dans le cadre de la préparation de la conférence nationale sur le même thème.

A cette occasion, le commissaire régional, Khaled Khayati a déclaré à l’agence TAP que “la région souffre de plusieurs difficultés au niveau de l’exploitation et la maintenance des installations sportives qui sont devenues par conséquent incapables d’accueillir des manifestations sportives internationales.

Il a indiqué que le commissariat régional entreprend généralement des projets importants en leur allouant des fonds énormes, en contrepartie ces installations sont soit surexploités ou exploités d’une manière aléatoire, ce qui affecte la qualité des équipements et conduit à leur destruction.

Le responsable régional a rappelé que le gouvernorat de Siliana qui comprend plusieurs stades et salles de sports individuels et collectifs, compte plusieurs projets non achevés en raison de problèmes fonciers ou à cause des entrepreneurs.

Il a proposé une série de solutions portant sur la diversification des cursus de formation dans les Instituts Supérieurs des Sports et d’Education Physique vu le manque de main d’œuvre spécialisée dans le domaine d’entretien des gazons et des piscines tout en réactivant l’Agence Nationale pour l’Entretien des Installations.

De son côté, le représentant de l’association Adjim Rouhia, Abdelwahab Nasraoui, a indiqué que la délégation de Rouhia souffre du manque d’installations sportives pour des raisons foncières outre l’absence d’équipements pour la section de gymnastique.

Pour sa part, le président de l’Association sportive de gymnastique de Siliana, Habib Baghdadi, a précisé que les sports individuels dans la région rencontrent plusieurs problèmes dont la détérioration du matériel de gymnastique (ils ne répondent pas aux normes internationales), appelant les autorités centrales à soutenir les associations sportives de la région et de leur fournir les équipements nécessaires.

Il est à noter que cette réunion a été présidée par le gouverneur de la région et a réuni un certain nombre de représentants d’associations sportives et de secrétaires généraux de municipalités et d’unités de sécurité.