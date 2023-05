Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Pintedosi.

Le dossier de la migration irrégulière a été à l’ordre du jour de cette rencontre, indique un communiqué de la Présidence de la république.

A ce propos le chef de l’Etat a affirmé que ” l’approche sécuritaire a prouvé ses limites concernant le traitement du phénomène de la migration irrégulière “.

” Le nombre des victimes ne cesse d’accroître de jour en jour “, a-t-il déploré, ajoutant que ” des réseaux criminels de passeurs profitent de la précarité qui poussent les migrants à risquer leurs vies pour gagner l’autre rive de la méditerranée “.

Le président Saïed a souligné la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène pour l’éradiquer, dans le cadre d’une nouvelle approche collective.

Il a, dans ce contexte, proposé de tenir dans les plus brefs délais, une rencontre internationale entre les chefs d’Etat et de gouvernement ou des ministres de l’Intérieur des pays touchés par la crise migratoire.

Objectif : Se mettre d’accord sur les moyens de coopération permettant de traiter les causes du phénomène de la migration irrégulière.

Par ailleurs, la rencontre entre le président de la République et le ministre italien de l’Intérieur a été l’occasion d’aborder les volets de coopération et les liens d’amitié unissant les deux pays et peuples voisins, lit-on dans le communiqué.