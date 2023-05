Oued Ghrisse (Menzel Temime), dont les eaux alimentent le barrage de Lebna s’est transformé en déversoir d’eau polluée et de déchets après les dernières pluies, faisant craindre une catastrophe environnementale et sanitaire y compris pour plus de 100 tortues d’eau douce qu’y habitent, selon les propos de Temime Aymen Hamem, membre de l’association environnementale de Menzel Temime.

Le déversement des eaux de cet oued contenant des produits chimiques nocifs et des déchets dans le barrage sans les traiter au préalable et dans le respect des normes en vigueur, font craindre une catastrophe environnementale “en bonne et due forme”, a-t-il dit à l’agence TAP, précisant que les déchets et les eaux usées sont jetés tout au long de l’oued qui traverse le village de Ghrisse.

Hamem a appelé les associations environnementales, les organisations et les autorités à intervenir pour mettre fin à cette situation qui menace la santé des citoyens, estimant qu’elle constitue “un crime et une atteinte aux droits du citoyen, à l’environnement et la nature en même temps”.

Il a affirmé que plus d’une centaine de tortues d’eau douce qui vivent dans l’oued sont menacées en raison de l’amoncellement des ordures, pointant du doigt les autorités locales et les citoyens. Ces deux entités se partagent la responsabilité de cette pollution.

Le barrage de lebna, qui est situé entre les régions de Menzel Horr et Lebna, est le plus grand barrage du gouvernorat de Nabeul, qui en compte 5 (Lebna, Bezigue, Abide, Mesri et Chiba). Sa capacité de stockage est estimée à 24 millions m3.