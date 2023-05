Les deux startups gagnantes dans le cadre du projet “Impact Vert en Méditerranée – Des investissements positifs pour des impacts positifs” (GIMED), seront annoncées le lundi, 15 mai 2023, a indiqué Aymen Mchirgui coordinateur du projet GIMED à la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Il s’agit de 2 startups pilotes, ayant un impact écologique et environnemental importants, sélectionnées parmi 11 startups qui ont présenté samedi, lors d’un événement de réseautage et d’échange tenu à Tunis, leurs projets au jury de ce projet. Les gagnants remporteront une subvention de 7500 euros, l’équivalent de 24 975 dinars, accordée par l’Union européenne.

Le projet GIMED lancé en Tunisie depuis 2019, sera clôturé en 2023. Il a déjà permis de sélectionner, durant sa 1e phase, six porteurs d’idées sur un total de 10. Il vise à accompagner le développement d’entreprises éco-innovantes afin de créer de l’emploi et stimuler l’économie verte et circulaire en Méditerranée.

Ce projet réalisé en Espagne, au Liban, à Palestine, en Tunisie, en Egypte, et en Italie, va mettre en place, avec l’assistance des Nations Unies, un “Standard d’Entrepreneuriat Vert” pour les outils de soutien nécessaires à la création des entreprises rentables et attribuer à ces dernières, un label de qualité pour améliorer leur accès au financement et aux marchés.

Rim Dorghami, chargée de la gestion du projet GIMED a précisé que ce projet consacré aux porteurs d’idées et aux porteurs de projets verts ou circulaires, a permis dans une première étape, l’accompagnement et la formation de 80 entrepreneurs par des experts dans le domaine de l’entrepreneuriat. ” Les critères de sélection des projets gagnants sont principalement, l’innovation, la valeur environnementale et la valeur sociale”.

De son côté, la présidente du jury, Hela Talhaoui qui est formateur coach en entrepreneuriat spécialement l’entrepreneuriat vert et l’employabilité ainsi que le développement personnel, a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que le point commun entre les promoteurs était une veille écologique, c’est- à-dire que les projets présentés sont des projets verts répondant à la dimension environnementale et sociale, tout en prenant en considération la viabilité économique.

Pour l’experte, le projet vert est une entreprise sociale qui tient compte du profit de l’entreprise, de l’impact social (la génération d’emplois décents), environnemental et écologique, notamment pour répondre à des défis sur les plans national et international, en termes de préservation des ressources naturelles, à travers des techniques d’eco-innovation et de l’économie circulaire. L’objectif est d’avoir une production et une consommation responsable.

Des startups innovantes dans le secteur vert et circulaire

Certaines des startups innovantes dans le secteur vert et circulaire qui ont bénéficié de la formation et de l’accompagnement dans le cadre du projet GIMED, ont exposé à l’agence TAP, leurs projets, dans divers domaines d’activité (industrie, agriculture et agroalimentaire, textile -habillement, énergie …).

Mohamed Ali Dhemaied, propriétaire de l’entreprise “Exmad Deco”, qui est en phase de développement a indiqué que son projet offre des solutions de valorisation des déchets de marbre, par le moyen d’un traitement spécial permettant de fabriquer des galets nommés “pierres de lune” et des carreaux, reflétant la lumière dans l’obscurité, à l’aide d’un système de stockage de la lumière au cours du jour. Ces pierres en marbre servent pour la décoration.

Cette solution permet de réduire les déchets dans l’industrie du marbre et aussi, de contribuer à minimiser la consommation de l’énergie. Dhemaied, compte commercialiser son projet sur le marché local pour aller ensuite, vers les marchés européens.

Dans le domaine de l’agriculture, Ismail Thabet, fondateur de la société “Blue Jet”, spécialisée dans l’internet des objets à présenter son projet qui consiste en une solution innovante “IRWINI”, qui est un système d’irrigation intelligent destiné à l’irrigation des oasis.

L’objectif est d’améliorer le rendement des oasis tunisiennes et de les préserver en tant que richesse naturelle. Cette solution permet de baisser la consommation d’eau et la collecte des données pour que l’agriculteur puisse contrôler sa terre et son rendement.

La société a obtenu en juillet 2022, le label de start-up et compte en 2023, élargir son portefeuille clients qui compte actuellement 10 agriculteurs à Gafsa, à Tozeur et à Kébili.

Toujours dans le domaine de l’agriculture, Taieb Nemissi, ingénieur en halieutique et environnement spécialisé dans la production et la valorisation des microalgues et co-fondateur de la start-up “Algaepool” a indique que son entreprise offre une solution innovante pour la production de microalgues dans des containers maritimes recyclés.

Cette start-up transforme les containers maritimes en unités autonomes de production de microalgues, à travers la collecte des containers en fin de vie et leur recyclage, l’installation d’équipements techniques, puis leur livraison aux clients pour qu’ils soient utilisés dans la production des microalgues.

Selon le startuper, la spécificité de cette solution écologique est qu’elle favorise une agriculture durable en produisant des microalgues dans des zones arides résistant aux effets du changement climatique et offrant une rentabilité accrue. C’est un projet vert qui a donné une autre vision à l’agriculture, puisqu’il apporte une solution qui permet de résoudre la plupart des problèmes en agriculture, tels que la consommation d’eau, d’autant plus que les microalgues (protéine végétale) ne sont pas consommatrices d’eau et sont bénéfiques pour la santé.

“Notre société depuis 2021, a obtenu le label de start-up en janvier 2022. Actuellement, elle est en phase d’amélioration du produit et recherche des financements. Elle cible les marchés extérieurs en plus du marché local”.

Dans le domaine de la papeterie, Tarek Mnif , fondateur de l’agence “PUBAG” a présenté son projet d’agence publicitaire spécialisée dans la distribution gratuite aux boulangeries, de sacs à pain écologiques. Ces sacs à pain portent des publicités et sont financés par les annonceurs qui veulent lancer une campagne publicitaire bien déterminée temporairement et géographiquement.

L’objectif de cette solution est de contribuer à la réduction du taux de consommation des sacs en plastique utilisés dans le secteur des boulangeries, tout en protégeant la santé et le bien-être des individus grâce à l’utilisation des sacs en papier alimentaire.

L’annonceur choisit la zone géographique de sa campagne publicitaire, et la société assure la distribution, le contrôle et le suivi du déroulement de la campagne. La société est créée depuis un an et le lancement de la 1ère campagne a eu lieu concomitamment, avec l’interdiction des sachets en plastique dans les boulangeries.

Intissar Mersni, propriétaire de l’entreprise “Green Api Therapy” spécialisée dans la valorisation de produits de la ruche dans la cosmétologie et l’agroalimentaire, et leur transformation en produits naturels destinés aux différentes catégories d’âge.

Dans le secteur du prêt-à-porter, Sarra Okbi, styliste modéliste et fondatrice de la marque “Tyssara” a présenté sa marque de vêtements de prêt-à-porter éco-responsable tunisienne. Destiné aux jeunes femmes actives et rondes qui aiment être décontractées, le projet consiste en la collecte et la valorisation des déchets du textile et des articles de la friperie pour créer une collection de vêtements prêt-à -porter “eco friendly”, à base des matières naturelles (laine et soie …)

L’objectif est de réduire l’utilisation de ressources naturelles, surtout que le textile est un secteur pollueur ainsi que réduire les déchets du textile et encourager le made in Tunisia.