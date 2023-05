L’Alliance Française de Bizerte (AFB) organise, en collaboration avec l’Institut français de Tunisie (IFT), la 3ème édition de la “Nuit des idées” autour du thème “Plus ? Mieux !” qui se déroulera en deux temps, et ce, le samedi 20 mai, au Complexe Culturel Cheikh Driss de Bizerte.

A partir de 15h00, une table ronde intitulée “Culture de la performance : Plus ? Mieux !” sera animée par des intervenants de différents horizons, notamment des artistes, des chercheurs, des enseignants ou encore des entrepreneurs dans le secteur culturel. Les participants échangeront sur les défis liés à la recherche de l’excellence dans les secteurs éducatif et culturel et aux enjeux de la compétition dans nos sociétés contemporaines.

A partir de 18h00, rendez-vous avec le concert “Hide & Seek” avec le talentueux Radhi Chawali. Ce groupe musical, qui mélange les sonorités acoustiques et électroniques, promet une ambiance festive et chaleureuse pour clôturer en apothéose cette journée d’idées et de rencontres et découvrir en live les morceaux de l’album “Hide and Seek”.

Initiée en 2016 par l’Institut français, la nuit des idées est un appel à tous les lieux de culture et de savoir, en France et sur les cinq continents, à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs en proposant, le même soir, conférences, rencontres, forums et tables rondes, mais aussi projections, performances artistiques et ateliers jeunesse, autour d’un thème que chacun décline à sa façon.

Célébrée cette année tout au long de l’année partout dans le monde, la nuit des idées dans sa huitième année, a choisi le thème ” Plus ? ” pour l’an 2023 afin d’explorer les modes d’extraction, de production et de consommation, les grands enjeux des évolutions de démographique et la culture de la performance dans le sport, à l’école, au travail et dans les loisirs.