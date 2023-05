Le 3e Congrès scientifique francophone de médecine subaquatique et hyperbare se tient du 18 au 20 mai 2023 à Hammamet, avec la participation de plus de 300 médecins et techniciens de plusieurs pays, a indiqué le président de l’association tunisienne de la société tunisienne de médecine hyperbare Hédi Gharsallah.

Gharsallah a déclaré jeudi à la TAP que cette rencontre verra la participation de plusieurs médecins venus de France, de Suisse, du Canada, de Belgique, d’Algérie, du Cameroun et de la Côte d’ivoire, en plus de 70 médecins et techniciens Tunisiens ayant confirmé leurs présences à ce Congrès, qui se tient pour la première fois en Tunisie, après avoir été organisé en 2009 en Suisse et en France.

“Le traitement par Oxygénation hyperbare est une nouvelle spécialité en Tunisie, ayant été intégrée à l’hôpital militaire depuis 2009” a-t-il souligné.

A noter qu’un programme riche et varié est prévu pour permettre l’échange entre les congressistes autour de ce thème.