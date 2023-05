Le Directeur technique de la fédération tunisienne de lutte (FTL), Seifeddine Souiki a indiqué que la Tunisie sera représentée par huit lutteurs (garçons et filles) à l’occasion des 2es jeux africains de plage qu’accueillera la ville de Hammamet du 23 au 30 juin prochain.

Dans une déclaration à la TAP, Souiki a fait savoir que quatre lutteurs, à savoir; Mohamed Ali Zorgui (70 kg), Khereddine Tlili (80 kg), Sabri Mnasria (90 kg) et Mohamed Saadaoui (90 kg) le champion d’Afrique et de la Méditerranée en titre, défendront les couleurs du pays à cette occasion.

Chez les filles, ce sera au tour de Cheima Rouafi (50 kg), Siwar Bousetta (60 kg), Khadija Jelassi (70 kg) et Zeineb Sghaier (+70 kg) de s’illustrer.

“Les lutteurs tunisiens sont déterminés à hisser haut le drapeau national et à jouer le podium”, a assuré le DTN, affirmant que rafler des médailles reste l’objectif de tous les athlètes tunisiens.

Pour ce faire, a-t-il expliqué, une bonne préparation a été faite à travers trois stages en Tunisie et des participations régionales et internationales, notamment, en Egypte (Alexandrie) et en Arabie Saoudite où a particulièrement brillé Mohamed Ali Zorgui en décrochant l’or.

Et le technicien d’ajouter les lutteurs et lutteuses tunisiennes seront en lice du 15 au 21 mai en cours, à Hammamet, à la première édition du championnat d’Afrique de lutte de plage (seniors), qui coïncide avec le 38e championnat d’Afrique de lutte, également, prévu à Hammamet avec la participation de 390 lutteurs originaires de 20 pays.

Selon Seifeddine Souiki, le championnat d’Afrique de lutte de plage fera guise de bonne préparation, d’autant plus qu’elle permettra de déterminer les qualifiés pour les JAP 2023.

Saluant le soutien dont font part le Comité national olympique tunisien (CNOT) et le ministère de la jeunesse et du sport à la Lutte tunisienne et aux sports individuels, le DTN a fait remarquer que la FTL est parvenu malgré des ressources limitées à rafler un nombre important de médailles, la saison écoulée, soit 86 médailles dont deux aux mondiaux.

Pour rappel, lors des JAP de Hammamet, les épreuves de la lutte de plage se dérouleront les 28 et 29 juin prochain.