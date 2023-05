Le club équestre de Jafoura organise, du 11 au 14 mai courant à Sfax une course d’obstacles internationale qui réunira 200 cavaliers de Tunisie, d’Egypte, de Libye, d’Algérie, d’Italie, de France et de Suisse.

Le président de l’Association, Mohamed Dammak, a souligné, mardi, lors d’une conférence de presse, que cette course internationale se déroulera les 11, 12 et 14 mai, tandis que la journée du 13 mai sera réservée à une compétition nationale qui réunira des associations de sports équestres de Tunis, Sousse, Sfax, Djerba, Ariana et Ben Arous.

Selon les organisateurs, Cette course est reconnue par la Fédération équestre internationale comme une compétition à 1 étoile dont les prix ne dépassent par les 120 mille dinars et dont l’hauteur des obstacles varie entre 1 mètre et 1,35 mètre.

Le pays le plus représenté après la Tunisie sera la Libye qui alignera 36 participants dont le cavalier Abdelwahab Mlitane, qui était présent à la conférence de presse et a salué la bonne organisation et la coopération tuniso-libyenne dans le domaine du sport équestre.

De son côté, le membre de la fédération tunisienne des sports équestres, Aymen Dammak, a souligné que l’organisation de cette manifestation internationale dans la région de Sfax entre dans le cadre de la décentralisation des évènements sportifs et sera prochainement le début d’une série de tournois similaires dans d’autres régions.

Mettant l’accent sur l’importance de telles manifestations au niveau culturel, touristique et sanitaire, le membre fédéral a précisé que le comité d’organisation a prévu une série d’activités parallèles telles que la journée de sensibilisation au don du sang et une manifestation de valorisation du patrimoine immatériel de la Tunisie, et en particulier de la région de Sfax.

En prévision de cet évènement sportif, un parcours a été aménagé selon les normes internationales pour accueillir ces courses outre des gradins de 2500 places, ajoutent les organisateurs qui affichent leur intention d’élargir cet espace en prévision des prochaines éditions et d’augmenter la dotation du tournoi.

Les organisateurs n’ont pas manqué toutefois de relever les difficultés que connait le domaine d’élevage des chevaux à cause des prix élevés des fourrages (orge et foin), ce qui pourrait constituer une menace pour l’avenir des sports équestres.