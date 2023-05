Les agences de voyages accréditées en Tunisie rejoindront officiellement le modèle d’accréditation nouvelle génération dénommé (ISS New Generation), lequel est imposé par l’Association du transport aérien international (IATA), et ce, à compter du 1er juin 2023, a indiqué, lundi à Tunis, le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de tourisme (FTAV), Ahmed Tayeb.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’un atelier organisé par la FTAV en coopération avec l’IATA, Tunisair et l’Office national du tourisme, Tayeb a ajouté que la Tunisie et le Maroc sont les deux uniques pays qui n’ont pas adhéré, à ce jour, à ce modèle d’accréditation, précisant que l’ISS de nouvelle génération constitue un nouveau système spécial de vente de billets d’avion adopté à l’échelle mondiale.

“Ce système comprend des règles strictes en ce qui concerne la vente de billets d’avion, les réservations, et le traitement des cas d’annulation et de report, et les amendes de retard”, a-t-il noté, ajoutant qu’il (le système) prévoit, entre autres, le règlement de factures des agences de voyages (par les compagnies aériennes), toutes les deux semaines, au lieu de 45 jours.

D’après lui, il est indispensable de maitriser ce système afin d’éviter le risque d’erreur qui coûtera cher à l’agence de voyage. Ainsi, il a fait savoir que la FTAV prévoit l’organisation de trois sessions de formation et de sensibilisation au profit des agences de voyages dans Trois grandes régions du pays.

Tayeb a souligné, en outre, que la Fédération et ses partenaires ont décidé de se lancer dans une période d’essai avant le l’adoption officielle de ce système, à partir du mois de juin prochain.

Il a annoncé, par la même occasion, que la FTAV diffusera une vidéo YouTube, afin d’expliquer au mieux les principes de ce système à tous les propriétaires d’agences de voyages.