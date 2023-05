Le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) a annoncé, vendredi, que les 34èmes Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) seront “organisées du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans une édition exceptionnelle”.

Cette date a été choisie en concertation avec le ministère des Affaires Culturelles et la commission consultative mixte, -réunissant le ministère, le CNCI et les professionnels du secteur du cinéma-, indique le Centre.

Les JCC sont habituellement organisées en automne. La 33ème édition avait eu lieu du 29 octobre au 5 novembre 2022.

Dans une récente déclaration à la TAP, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a annoncé que “la majeure partie de la programmation sera dédié au cinéma tunisien qui célèbre cette année le centenaire de sa naissance”.

Au terme d’une séance de travail des membres de la commission consultative mixte, le ministère avait annoncé que cette édition spéciale sera réservée au cinéma tunisien conformément aux principes fondamentaux instaurés par Tahar Cheriaa.

Les organisateurs du festival veulent repenser son format et ses mécanismes de fonctionnement futur. Le but étant de permettre à la fois de renouer avec l’esprit des JCC et ses fondamentaux tels que conçu par son fondateur Taher Chériâa, à savoir un festival qui prône le cinéma arabo-africain.