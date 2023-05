Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, en visite à Londres, s’est entretenu avec le ministre d’Etat britannique du Moyen-Orient, Afrique du Nord, Sud de l’Asie et des Nations unies, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon.

L’entretien a porté sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales tuniso-britanniques, et ce en vue d’approfondir les liens de confiance et d’amitié privilégiés caractérisant le partenariat tuniso-britannique.

“Un partenariat qui a connu une impulsion positive ces dernières années, notamment après la signature en octobre 2019 par la Tunisie du premier accord d’association conclu par le Royaume-Uni avec un pays nord-africain”, indique le département des Affaires étrangères.

Ammar a, à cette occasion, exprimé le vœu de voir “le dialogue constructif et responsable entre la Tunisie et le Royaume-Uni se poursuivre”, réaffirmant l’engagement ferme de la Tunisie “sur la voie irréversible de la protection des libertés et de l’état de droit”.

Il a souligné que la priorité dans la situation actuelle est la relance économique et l’amélioration des conditions de vie des Tunisiens.