L’Italie à la FILT2023: Deux rencontres sur les traductions en arabe d’Italo Calvino et la présentation de l’édition arabe de “Mille et une merveilles” par Geronimo Stilton

Pour une première participation à la Foire internationale du livre de Tunis (FILT, 27 avril-7 mai 2023), après 15 ans d’absence, l’Italie est présente par deux événements de taille dans la programmation culturelle de la 37ème édition de la FILT. Ainsi la journée du 7 mai prochain sera marquée par deux rencontres.

La première, prévue à midi, porte sur les traductions vers l’arabe des oeuvres de l’écrivain Italo Calvino en guise d’hommage au 100ème anniversaire de sa naissance.

Le deuxième rendez-vous, réservé aux moins jeunes, sera avec Geronimo Stilton le journaliste le plus adulé des enfants du monde entier. qui va rencontrer ses jeunes lecteurs au Palais des expositions du Kram le dimanche 7 mai 2023, à 16h00. et leur présenter la version arabe son livre “Mille et une merveilles”.

Pour cet événement organisé en collaboration avec l’institut italien de la culture (IIC) et l’ambassade d’Italie à Tunis, le directeur de “L’Eco del Roditore” va échanger avec des jeunes tunisiens en les emportant dans son univers à la découverte de l’Italie, de ses beautés artistiques et culturelles, de ses villes, villages et paysages pittoresques., de Rome à Venise, de Naples à Florence, des lieux uniques au monde dans un dialogue interactif.

Traduits en 52 langues et avec des tirages qui ont dépassé 180 millions d’exemplaires dans le monde, les livres de Geronimo Stilton représentent l’un des plus grands succès de l’édition italienne ces dernières années. La présentation du livre “Mille et une merveilles” à la découverte de l’Italie à la Foire internationale du livre de Tunis marque la première publication du livre en arabe dans un pays maghrébin.

Ce livre, soutenu par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Italie, en collaboration avec la Commission nationale italienne pour l’UNESCO, par Edizioni Piemme-Mondadori Libri, vise à sensibiliser les filles et les garçons du monde aux innombrables splendeurs artistiques et culturelles de l’Italie, y compris les moins connues.

Pour l’ambassadeur d’Italie en Tunisie Fabrizio Saggio, lit-on sur la page du centre culturel italien, “Le choix de la Tunisie comme premier pays de la région à présenter l’édition en langue arabe des “Mille et une merveilles” (publiée en quatre langues : italien, français, espagnol, anglais) marque l’intérêt porté par l’Italie pour les jeunes Tunisiens, auxquels l’ambassade et l’Institut italien de la culture ont prévu de consacrer de plus en plus d’initiatives culturelles de qualité, à travers des programmes dans les écoles, en collaboration avec les institutions tunisiennes.