Deux labels de musique Jazz, le tunisien ” Jazzit Records “, premier label de jazz tunisien, et le belge, “Igloo Records”, un des labels les plus importants en Europe fondé en Belgique en 1978, ont annoncé leur partenariat à l’occasion de la Journée internationale du jazz, une célébration qui a lieu le 30 avril de chaque année et initiée par l’UNESCO depuis 2011 pour mettre en avant le jazz et son rôle d’unification des peuples partout dans le monde.

” Nous adhérons totalement au message de l’UNESCO quand sa directrice générale Mme Audrey Azoulay affirme que pendant que le monde fait face à de multiples crises et conflits, le jazz est porteur d’un message universel ayant le pouvoir de renforcer le dialogue, la compréhension et le respect mutuels, et que cette journée internationale arrive à mettre en lumière la contribution essentielle de la musique à la culture de la paix “, a déclaré Malek Lakhoua, fondateur de Jazzit Records.

Parlant de ce partenariat, il a expliqué que cette collaboration ayant vu le jour grâce à l’impulsion de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie pour rapprocher Daniel Sotiaux, fondateur et président d’Igloo, et Malek Lakhoua, a pour objectif de créer des collaborations aussi bien techniques qu’artistiques axées sur le développement des échanges entre la scène jazz tunisienne et belge et la promotion des artistes entre les deux rives de la Méditerranée.

“Igloo Records est heureux d’appuyer les projets du jeune label Jazzit et, grâce à la force de son initiateur, Malek Lakhoua, de développer de nouveaux projets et des rencontres inspirantes”, a déclaré Daniel Sotiaux président d’Igloo.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de programmes de coopération précédents entre la Tunisie et la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de jazz, notamment dans les années 90 et qui se sont poursuivis sur plusieurs années au Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) – Ennejma Ezzahra (situé au Palais du Baron d’Erlanger à Sidi Bou Said, Tunis), ayant donné naissance à plusieurs générations de musiciens de jazz tunisiens.

Cette collaboration permettra de faciliter la distribution et la promotion des projets d’Igloo et de Jazzit Records, tout en bénéficiant désormais de la sortie du nouveau projet phare du label tunisien signé par le pianiste américain Kyle Schafer et réunissant des musiciens tunisiens et le saxophoniste belge Pierre Vaiana, un des musiciens les plus célèbres de la scène belge.