La Tunisie a célébré, mercredi 26 courant, à l’instar des Etats membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, fêtée le 26 avril de chaque année.

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle offre chaque année une occasion unique de réfléchir, avec d’autres acteurs du monde entier, au rôle de la propriété intellectuelle dans le développement de la musique et des arts et dans l’innovation technologique qui contribue à façonner notre monde.

Cette année, l’OMPI dont la Tunisie est devenue membre le 28 novembre 1975, a choisi de placer cette Journée 2023 sous le signe “Les femmes et la propriété intellectuelle : Accélérer le rythme de l’innovation et de la créativité”.

Les femmes à l’honneur

La Tunisie s’associe à cette célébration en rendant hommage à la détermination des femmes inventrices, créatrices et entrepreneuses et à leurs travaux avant-gardistes, informe un communiqué du ministère des affaires culturelles.

En fêtant les femmes entrepreneuses, innovatrices et créatrices, cette journée, ajoute la même source, constitue une occasion pour souligner le rôle crucial de la femme créatrice dans le domaine artistique en général ainsi que son apport dans le monde de l’innovation.

A cette occasion, le ministère des Affaires culturelles a réitéré la volonté de soutenir et d’encourager les femmes créatrices notamment dans le domaine des industries culturelles et créatives.

Adhésion à la Convention de Rome

La Tunisie, rappelle le communiqué, a accompli des avancées remarquables en matière de droits de propriété intellectuelle conformément aux conventions internationales à lesquelles elle a adhéré depuis les années 60 rappelant son adhésion en 1961 à Rome à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ainsi qu’aux deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (adopté à Genève le 20 décembre 1996) et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, (adopté à Genève le 20 décembre 1996) outre son approbation du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées adopté le 27 juin 2013, par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Cette journée, ajoute le ministère, est une occasion pour sensibiliser quant à la nécessité de respecter les droits de propriété intellectuelle et artistique en tant que facteur essentiel voire déterminant pour stimuler, diffuser et promouvoir la production culturelle, ainsi que les industries culturelles et créatives, encourager l’investissement dans le secteur culturel en général, tout en soulignant le rôle primordial des créateurs et auteurs, hommes et femmes, et leurs contributions à l’enrichissement de la vie culturelle et économique, au développement et à la prospérité des sociétés à travers les nombreuses disciplines littéraires et artistiques comme le théâtre, la musique, la littérature, le cinéma et les arts plastiques…

D’emblée, c’est une occasion pour faire connaitre les prérogatives de l’OTDAV (Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins) dont la mission consiste entre autres à garantir les droits matériels et moraux des créateurs et des auteurs en général à travers notamment la sauvegarde des droits d’auteur et des droits voisins, la défense des intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits, l’enracinement de la culture des droits d’auteur et des droits voisins en Tunisie et la sensibilisation des différents intervenants notamment les auteurs, les utilisateurs d’œuvres et les administrations chargées de veiller à la bonne application de la législation.