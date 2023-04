Au terme du premier trimestre de l’année 2023, la STAR enregistre :

• Des primes émises de 127,349 MD au 31/03/2023 contre 126,969 MD à fin mars 2022.

• Des primes acquises en évolution de 4,2%, soit un total de l’ordre de 94,1 MD à fin mars 2023 contre 90,3 MD enregistrés à la fin de la même période de 2022.

En non-vie, les primes acquises des branches incendie, risques techniques et divers enregistrent une augmentation de 27,6% ; la branche Transport, affiche une hausse des primes acquises de 34,3%. De même, les primes acquises augmentent de 11,5% sur la branche santé compte tenu du développement des souscriptions en affaires nouvelles et de revalorisation des assiettes de cotisation. Toutefois, la branche automobile accuse une baisse de 3,7% par suite de la baisse des souscriptions de l’assurance frontière et la baisse des parcs automobile assurés de certaines flottes notamment les sociétés régionales de transport.

S’agissant de la branche vie, elle affiche une augmentation de 2,3% portée par l’activité d’épargne.

• Des primes cédées en diminution de 7,9% par rapport à la même période de l’année 2022 générée principalement par les branches Automobile et Transport qui affichent des baisses respectives 45,6% et 23,9%.

• Des indemnisations servies totalisant 64,049 MD à fin mars 2023 contre 72,2 MD en 2022, soit une régression de 8,116 MD (-11,2%) liée à la baisse des règlements de la branche automobile de 8,3 MD (-19,6%) principalement suite à la baisse des déclarations sinistres de 8%, de la branche Santé de 1,4 MD (-5,9%) ainsi que de la branche transport de 0,245 MD (-66,7%) en comparaison avec la même période de l’année 2022.

Par ailleurs, en Incendie et Risques Divers, les indemnisations servies augmentent de 54,3% (1,439 MD) suite au règlement d’un dossier sinistre important en RC déclaré sur les exercices antérieurs. De même pour la branche vie, une hausse est enregistrée de 11,7%.

• Un total des produits financiers brut de 21 MD contre 20 MD en 2022, soit une évolution positive de 5,2%.