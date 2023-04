Les équipes de contrôle relevant du Comité national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ont mené plus de 20800 opérations de contrôle durant le mois de ramadan 2023 ayant abouti à la saisie d’environ 210,4 tonnes de produits alimentaires et près de 16 600 litres de lait, de jus de fruit et de boissons gazeuses, selon un communiqué publié lundi par le ministère de la Santé.

Les produits alimentaires saisis consistent en 6,7 tonnes de viandes et dérivés, 5,5 tonnes de fromages, 10,7 tonnes de produits des boulangeries, 94,7 tonnes de conserves et semi-conserves, 38 tonnes de droo, 8,8 tonnes d’épices et 16 tonnes de confiseries et pâtisseries et 4,5 tonnes de fruits secs.

Le communiqué précise également que les équipes de contrôle ont rédigé, au cours de cette même période, 935 procès-verbaux et enregistré 1 890 produits alimentaires n’ayant pas respecté les conditions de sécurité sanitaire, et que 442 échantillons des produits alimentaires ont été prélevés pour analyse au cours du mois de ramadan.

Le ministère de la Santé souligne que les équipes de contrôle relevant du Comité national de sécurité sanitaire des produits alimentaires poursuivent les opérations de contrôle des établissements de vente des produits alimentaires dans tous les gouvernorats du pays, pour vérifier la qualité des produits et leur conformité aux normes de la sécurité sanitaire et prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants selon les législations et textes en vigueur.

A rappeler que le Comité national de sécurité sanitaire des produits alimentaires a mis à la disposition du public un numéro vert (80 106 977) afin de recevoir les plaintes et répondre aux interrogations des citoyens.