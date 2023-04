Le cumul mensuel des pluies (27 stations principales) au cours du mois de février 2023 s’est élevé à 832,7 millimètres, tandis que le cumul de référence pour les mêmes stations était de 914,8 millimètres, ce qui représente 91% de la normale pluviométrique mensuelle de référence (1991-2020), selon l’INM.

Le mois de février 2023 a connu une diminution des quantités de pluie sur plusieurs régions. Le pourcentage de la diminution sur le nord a varié de 5% à Zaghouan à 86% à Béja, à l’exception de la région du Cap Bon où le cumul mensuel était supérieur à la normale du mois et le taux d’excédent a atteint 5% à Kélibia et 122% à Nabeul, d’après le “Bulletin Climatologique Mensuel Février 2023 en Tunisie”, publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Sur le centre du pays, les régions ouest ont également connu une diminution des quantités de pluie, laquelle diminution a varié de 52% à Kasserine à 72% à Sidi Bouzid, tandis que le total des pluies était supérieur au cumul mensuel de référence au Sahel et à l’est de Kairouan, où le taux de dépassement variait de 32% à Sousse à 94% à Mahdia et atteignait 121% à Monastir.

Cependant, le cumul pluviométrique a été supérieur à la normale sur la plupart des régions du Sud, où le taux de dépassement a varié de 53% à Tozeur à 77% à Remada. Le taux de dépassement a atteint 230% à Sfax, 201% à Médenine, 170% à Tataouine et 160% à Gabès, tandis que le cumul total était inférieur à la normale à Gafsa, Kébili et El Borma, où le pourcentage de déficit était respectivement de 45% à Gafsa et 21% à Kébili et El Borma.

A noter que des chutes de neige ont été enregistrées sur les hauts plateaux de l’ouest du pays pendant les journées des 9 et 10 février à Ghar El-Dama et Ain Draham (épaisseur de la neige de 1 à 2 centimètres) du gouvernorat de Jendouba et pendant la journée du 10 février 2023 à Touirif et Sakiet Sidi Youssef du gouvernorat du Kef, et à Kesra, Makthar, Rouhia et Ain Bousadia du gouvernorat de Siliana, Thala du gouvernorat de Kasserine, et Jebel Orbata du gouvernorat de Gafsa.

Aussi, des chutes de grêle a également été enregistrée à Médenine le 13 février 2023.