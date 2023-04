L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takashi Osuga, a effectué, mercredi 19 avril 2023, une visite au siège central de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) où il s’est informé de la marche de travail au sein des desks et départements de rédaction.

Lors de cette visite, le diplomate nippon a rencontré le nouveau Président directeur-général de l’agence TAP, Najeh Missaoui, ainsi que nombre de ses cadres.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les différents aspects et volets de la coopération possibles entre l’agence et la partie japonaise.

Dans ce contexte, il a été convenu de renforcer la coopération technique et technologique entre l’agence TAP et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), en plus de l’examen de la possibilité de conclure un accord de partenariat entre l’agence TAP et son homologue nippone.

Il a exprimé sa reconnaissance envers l’Agence Tunis Afrique Presse en tant que média public pour son rendement et sa couverture “fiable” et “objective” des événements nationaux et internationaux, exprimant son admiration pour son histoire et ses solides traditions “agencires” dont elle ne cesse de faire preuve sur la scène médiatique en Tunisie.

Le diplomate a par ailleurs saisi l’occasion pour mettre en valeur les relations tuniso-japonaises, estimant qu’elles sont ” historiques et diversifiées “, notamment dans le domaine économique.

A ce propos, il a évoqué les échéances bilatérales communes, citant entre autres le succès de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique “TICAD 8”, accueillie par la Tunisie les 27 et 28 août 2022.