Un contrat-programme de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) a été signé, mardi 18 avril 2023, au siège du ministère des Finances, entre le directeur général de la banque, Khalifa Sboui, et la présidente du conseil d’administration de la banque, Najla Ben Abdallah.

Ce contrat-programme s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du décret 4953 de l’année 2013 et du décret 968 de l’année 2015, et de l’exécution des recommandations du conseil d’administration de la banque, en mettant en place une stratégie pour la banque visant à renforcer son rôle en tant que bras financier, économique et social de l’Etat, à développer et à diversifier ses interventions.

L’objectif est de faire de la BTS une institution financière porteuse dans le domaine de l’intégration financière et économique au profit des jeunes entrepreneurs.