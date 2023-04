Depuis le 14 avril, des visiteurs de toutes tranches d’âge, avertis ou passants curieux, ont pu déambuler, lors des nuits ramadanesques à la médina de Tunis, à travers une variété de parcours sonores et des installations virtuelles, dans le cadre de la manifestation Baptisée ” Les portes de la médina” portée par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle TICDE, avec le ministère des affaires culturelles et en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine (INP).

Se poursuivant jusqu’au 18 avril, cet événement offre des expériences immersives audio-visuelles qui rassemblent des technologies autour du visiteur afin de le plonger comme dans ” Electro Kufi ” au cœur d’une époque durant laquelle certaines places emblématiques de la médina comme la place La Kasbah, ou encore Bab Mnara, Dar Hassine (siège de l’INP) ou encore la place du palais qui furent remplies de vie, de sagesse, de spiritualité et de mysticisme, reprennent vie grâce à ce parcours culturel interactif numérique, visant à mettre en lumière la richesse du patrimoine immatériel de la médina à travers un circuit auto-guidé accompagné de projections mapping et cartographique, de storytelling.

Ainsi, ce sont cette fois les portes de la médina qui ont pris leur aura pour devenir un guide qui mène vers un voyage extraordinaire dans le temps mettant l’accent sur l’histoire et l’évolution de ce patrimoine. Et autant d’expériences réalistes et sensationnelles où tous les sens sont sollicités afin de créer un lien émotionnel entre le visiteur et l’espace.

Cette action est menée avec des startups opérant dans les divers secteurs culturels et artistiques en vue de présenter leurs activités et projets innovants en solutions numériques, en réalité augmentée AR ou virtuelle VR permettant de prendre connaissance ou de redécouvrir également des symboles de monuments historiques qui retrouvent leur charme au gout du jour par cette plongée virtuelle au coeur de l’histoire.

Le TICDE a mis à la disposition du public également ces expériences en mettant en lumière à travers un subtil clin d’œil, la trace de certaines figures emblématiques comme l’écrivain et traducteur, le savant Abdallah Torjmane, le soldat inconnu, et toutes les histoires à revivre en rapport avec certains lieux historiques comme Souk Sakkajine ou de son autre appellation souk “Essarrajine”, daté du XVème siècle et spécialisé dans la fabrication des selles, harnachements et accessoires équestres ainsi que dans la maroquinerie et où on y trouve le mausolée du soldat inconnu ainsi que le tombeau d’Anselm Turmeda appelé par la suite et après sa conversion à l’Islam, Abdallah Torjmane.