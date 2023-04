L’Observatoire tunisien de l’économie vient d’organiser une rencontre axée sur les moyens de développer le secteur de la pêche et la valorisation des produits de la mer à Djerba Ajim. Avec pour objectif d’assurer le développement local dans la région.

La rencontre a permis de discuter les moyens permettant de bénéficier des ressources et richesses du secteur de la pêche qui représente une des principales activités économiques dans la région et contribue à raison de 5.8pc de la production de la pêche dans le gouvernorat de Médenine soit 16156 tonnes en 2020.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet visant à associer les jeunes dans le développement local et régional, lancé en 2020 dans 3 gouvernorats à savoir, Kairouan, Le Kef et Médenine.

Selon Mohamed Ali Kordi, directeur du projet, le choix de la valorisation de la pêche artisanale intervient en raison du potentiel que compte ce secteur face à une faible valorisation malgré l’importance de la richesse naturelle dans la délégation de Ajim.

Nejib Bouchouicha, président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche dans la région, estime que le secteur de la pêche à Ajim nécessite un développement selon un programme de réforme et d’actualisation des législations pour une meilleure adaptation avec la réalité, en plus de la nécessité d’améliorer la situation des ports et lutter contre la pêche anarchique et la pollution.