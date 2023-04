L’Association “Echos Cinématographiques” vient de lancer le projet “Cinéphilia” avec le soutien de l’Institut français de Tunisie (IFT) et en partenariat avec HAKKA Distribution et Cinéfilms.

“Cinéphilia” est un programme de développement de capacités en médiation culturelle, en mobilisation des publics et en gestion de projets, qui s’adresse aux groupes porteurs de projets d’organisation de projections régulières de films et désireux de développer leurs capacités en médiation cinématographique et animation de ciné-club.

Ce programme vise à leur permettre d’acquérir des compétences techniques et logistiques ainsi qu’en communication et gestion.

A cet effet, un appel à candidatures à une formation pour les collectifs de projection et ciné-clubs a été lancé et dont le dernier délai est fixé pour le 23 avril 2023.

Deux participants de chaque collectif sélectionné bénéficieront d’un accompagnement pour créer ou renforcer une entité dédiée à cette activité.

Le projet vise à créer ou à développer les capacités de six structures pérennes à travers la Tunisie proposant une programmation de cinéma indépendant sur toute l’année. Les structures bénéficiaires auront l’opportunité de faire partie d’un réseau de programmation.

Une première phase de deux mois sera constituée de rencontres et de formations théoriques et pratiques d’une durée estimée de 40 heures répartie sur deux mois (mai et juin 2023) qui sera suivie d’un programme de stages et d’accompagnement continu sur une durée de deux ans à l’issue desquelles chaque collectif aura l’occasion de développer les outils nécessaires pour organiser, promouvoir et animer des projections de films indépendants de manière régulière tout au long de l’année.

Une attention particulière sera portée à la pérennisation à travers la recherche d’un modèle économique viable et une autonomie financière adaptée.

L’association ECHOS Cinématographiques, qui œuvre à diffuser la culture cinématographique et à développer la cinéphilie, est née d’un collectif d’activistes de la diffusion de la culture cinématographique s’employant depuis des années à rapprocher le cinéma des spectateurs et à développer des canaux de diffusion dans tout le territoire tunisien.

Dans le but de diffuser le cinéma en tant qu’art et vecteur d’expression, elle s’est mise pour ambition de créer, développer et contribuer à la pérennisation des canaux alternatifs de diffusion cinématographique, d’associations, d’acteurs culturels, d’espaces de projection, de structures publiques œuvrant à la diffusion cinématographique à travers notamment la projection des films partout où c’est possible et en encourageant également la critique cinématographique, la formation aux métiers de la diffusion cinématographique et à la participation à la réforme du secteur.