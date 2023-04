L’appel à candidatures pour les subventions du Fonds d’encouragement à la production cinématographique au titre de l’année 2023 est ouvert jusqu’au 14 juillet prochain.

Les subventions seront accordées en vertu du décret n°2001-717 du 1er mars 2001, régissant le Fonds d’aide à la production cinématographique, indique le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué publié vendredi soir 14 avril.

Cet appel est destiné aux sociétés de productions tunisiennes proposant des projets de films dont des longs et courts métrages de fiction, documentaires et d’animation.

Les projets en phase d’écriture, de réécriture ou de finition sont éligibles. Selon la nature d’aide demandée, le ministère propose trois liens à suivre pour candidater.

La candidature pour une aide à l’écriture se fera via le lien suivant : https://bit.ly/3L2hERG

Les projets qui nécessitent une aide à la production via : https://bit.ly/3UD6UMC Ceux en en phase de finition via : https://bit.ly/3MJ7UNf

Les dossiers sont à envoyer au nom de la ministre des Affaires culturelles, avec mention de l’aide demandées (écriture, réécriture ou finition). Chaque dossier de candidature doit comporter deux exemplaires à déposer au siège de la Direction générale des arts scéniques et audiovisuels.

Parmi les principales conditions, tout dossier doit contenir des justificatifs des droits de propriété intellectuelle du scénario proposé et d’une licence d’exploitation de l’œuvre littéraire ou artistique de la part du propriétaire de l’œuvre ou de son représentant.

Pour les projets soutenus au cours des sessions précédentes, il est recommandé de mentionner les modifications apportées à la version initiale du scénario.

L’examen des dossiers sera confiée commission composée de 7 membres qui appartiennent au domaine culturel et cinématographique.

Une nouvelle commission est nommée chaque année par le ministère des Affaires culturelles. Le président de la commission dirige les travaux alors que la direction générale des arts scéniques et audiovisuels assure le secrétariat permanent de la Commission, la conservation et le suivi des demandes de subvention.

Des textes de loi relatifs aux modalités de gestion du Fonds d’encouragement de la production et de l’industrie cinématographique et un décret fixent les prérogatives de cette commission consultative. Cette dernière examine des dossiers qui lui sont soumis et propose le montant de subvention qui peut être accordé à chaque projet de films retenu.

La subvention d’encouragement est accordée par décision du ministre chargé de la Culture, après avis de la Commission. Pour chaque session, le montant global d’aides est alloué dans le budget du Centre national du cinéma et de l’Image (CNCI).

La précédente commission, session 2022, avait notamment préconisé l’augmentation des aides annuelles publiques à la production cinématographiques en consacrant une enveloppe de 10 millions de dinars. Le but étant de ” répondre aux besoins financiers grandissants des professionnels et satisfaire le nombre des candidatures assez important “, indique-t-elle dans son rapport.

Les constats de la commission étaient globalement identiques à ceux de la commission de 2021, citant des projets ne répondent pas aux conditions d’éligibilité ou proposant des contenus ” globalement faibles “. Dans ce sens, il a été recommandé d’organiser des ateliers dirigés par des professionnels tunisiens et étrangers.

Le Programme national d’aide à la production cinématographique, représenté par le Fonds d’aide à la production cinématographique, est actuellement doté de 4 millions de dinars. Dix (19) projets de films ont été désignés pour bénéficier d’une aide à la production cinématographique, au titre de l’année 2022.