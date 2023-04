La demande nationale de produits pétroliers a diminué de 2% entre fin février 2022 et fin février 2023, pour s’établir à 709 ktep. La demande totale de gaz naturel a également régressé de 5% sur la même période, indique le rapport sur la conjoncture énergétique pour février 2023, publié jeudi 12 avril par l’Observatoire national de l’énergie et des mines relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

L’Observatoire fait état d’un repli de la demande du GPL de 2%, du fuel de 20%, des essences de 3% et du gasoil de 4%. Par contre, la demande du coke de pétrole a augmenté de 8% et celle du Jet de 22%.

La structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre fin février 2022 et fin février 2023, à l’exception de quelques produits notamment le jet dont sa part est passée de 3% à 4% et le Pet coke qui est passé de 10% à 11%.

Baisse de 5% de la demande totale de gaz naturel

La demande totale de gaz naturel s’est repliée de 5% entre fin février 2022 et fin février 2023 pour se situer à 800 ktep. La demande pour la production d’électricité a diminué de 6%, celle pour la consommation finale de 5%.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (61% de la demande totale à fin février 2023), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel à plus de 97%. La baisse de la demande du secteur électrique est due à la limitation de la disponibilité du gaz naturel et ne reflète pas la demande du secteur électrique.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel s’est rétractée de 5% pour se situer à 311 ktep. La demande des clients “moyenne et basse pressions” a enregistré une quasi-stabilité et celle des clients ” haute pression ” a diminué de 21%. La consommation spécifique globale des moyens de production électrique (STEG+ Producteur d’électricité indépendant (IPP)) s’est améliorée de 7% entre fin février 2022 et fin février 2023 pour se situer à 194 tep/GWh.