Le déficit commercial s’est réduit de 11,98%, durant le premier trimestre de 2023, pour s’établir à 3,846 milliards de dinars, contre 4,370 milliards de dinars, durant la même période de l’année écoulée, selon les données publiées jeudi 13 avril 2023 par l’Institut national de la statistique (INS).

Ainsi, le taux de couverture a gagné 3,9 points par rapport à la même période de l’année 2022 pour s’établir à 80,2%.

Dans une note consacrée aux “indicateurs du commerce extérieur aux pris courants” au titre du mois de mars 2023, l’INS explique que l’allégement du déficit intervient suite à une évolution caractérisée par un rythme plus accéléré au niveau des exportations (+10,9%) que les importations (5,5%).

En effet, les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie montrent que les exportations ont enregistré une hausse de 10,9%, pour atteindre 15,615 milliards de dinars.

L’augmentation observée au niveau des exportations concerne plusieurs secteurs, dont les industries agro-alimentaires (+8,2%), le textile/habillement et le cuir (+17,8%) et celles des industries mécaniques et électriques de 18,8%.

En revanche, les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de 31,9% et celles des mines, phosphates et dérivés de 1,6%.

Hausse de 16,3% des exportations tunisiennes vers l’UE

S’agissant de la répartition géographique, les exportations tunisiennes vers l’Union européenne, qui représentent 72,3% du total des exportations, ont connu une hausse de 16,3%. Cette évolution est expliquée par un accroissement des exportations vers plusieurs partenaires européens, tels que la France (+17,6%), l’Italie (+17,7%), l’Allemagne (+7,2%), l’Espagne (+18,6%), la Belgique (+4,8%) et les Pays-Bas (+108,5%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Algérie (+48,6%), avec la Libye (+11,7%). Mais elles ont baissé de 51,1% avec l’Egypte et de 10,7% avec le Maroc.

S’agissant des importations, elles ont connu une hausse de 5,5% par rapport au premier trimestre de 2022. Cette hausse est due à l’augmentation enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (11,6%), des biens de consommation (+5%), des biens d’équipement (+3,8%), ainsi que des matières premières et demi-produits (+2,9%).

Les importations avec l’Union européenne (44,1% du total des importations) ont enregistré une hausse de 2,8% pour s’établir à 8,583 milliards de dinars. Elles ont également augmenté de 24,7% depuis l’Allemagne et de 6,5% depuis les Pays-Bas.

Par ailleurs, elles ont baissé de 4,4% depuis la France et de 1,3% depuis l’Italie.

Le déficit de la balance commerciale provient principalement des échanges avec certains pays, telles que la Chine (-1,971 milliard de dinars), la Turquie (-720,2 millions de dinars), l’Algérie (-1,135 milliard de dinars), la Russie (-1,089 milliards de dinars), l’Ukraine (-386,6 millions de dinars), l’Egypte (-307,8 millions de dinars) et la Grèce (-189,1 millions de dinars).

En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays, principalement la France (1,511 milliard de dinars), l’Allemagne (807,4 millions de dinars), l’Italie (329,2 millions de dinars) et la Libye (606,2 millions de dinars).

Hors énergie, le déficit de la balance s’est réduit à -1,475 milliard de dinars.