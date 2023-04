Une manifestation sportive et culturelle a été organisée, dans la soirée de lundi 10 avril 2023 au Centre culturel et sportif d’El Menzah VI, à l’intention de la communauté africaine installée en Tunisie, et ce en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, et du gouverneur de Tunis, Azzouz Samri.

Le ministre a pris part, à cette occasion, au dîner d’iftar avec des ressortissants africains.

Au cours de cet évènement, Deguiche a affirmé que la Tunisie est la terre des rencontres des civilisations et des cultures, soulignant la volonté du pays à réaliser la cohésion sociale entre Tunisiens et Africains, compte tenu des liens historiques qui unissent la Tunisie au reste des pays d’Afrique.

Il a évoqué le programme du ministère qui vise à organiser des activités sportives et physiques pour favoriser l’intégration des immigrés dans la société tunisienne, contribuant ainsi à lutter contre toute forme de discrimination et de marginalisation.

Un certain nombre d’ambassadeurs accrédités en Tunisie et des cadres régionaux et locaux ainsi que des représentants des organisations et associations nationales et africaines ont assisté à cette manifestation organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l’Organisation internationale de l’immigration, et en coordination avec le commissariat régional de la jeunesse et des sports de l’Ariana et la Fédération tunisienne de sport pour Tous.