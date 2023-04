Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le président de l’UTICA, Samir Majoul, ont convenu d’identifier les moyens permettant de sauver les PME ayant des créances classées auprès des banques commerciales et de leur fournir l’appui nécessaire pour les aider à surmonter la crise qu’elles traversent actuellement.

Lors d’une séance de travail, vendredi 7 courant, ils ont décidé d’intensifier les consultations pour booster l’investissement privé et le partenariat entre les secteurs public et privé, indique un communiqué du département de l’Economie.

Ils ont convenu de tenir des réunions sectorielles au cours de la prochaine période pour examiner les spécificités de chaque secteur, et ce dans le cadre des orientations décidées à l’issue du dialogue entre les secteurs public et privé ainsi que des 185 mesures qui y avaient été adoptées, lesquelles sont actuellement, en phase d’exécution.

Le ministre de l’Economie et le président de l’organisation patronale ont relevé que ces réunions sectorielles constitueront une occasion d’identifier les problématiques et les difficultés que rencontrent les secteurs concernés.

Il s’agit également de présenter des propositions opérationnelles pour les traiter et leur trouver les solutions idoines.

Cette séance de travail a aussi permis d’examiner les mécanismes et les moyens permettant de créer de la richesse, de relever la croissance et de renforcer le rôle du secteur privé en la matière.